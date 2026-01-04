PJ admitió a trámite apelaciones de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros para revocar condenas por intento de golpe

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo para que se revoque la condena de 11 años, 05 meses y 15 días que se le impuso por el presunto delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

Mediante una resolución emitida el último 29 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió "conceder" el recurso que interpuso la defensa legal del exmandatario, el último 16 de diciembre, al determinar que cumple los presupuestos objetivos, subjetivos y formales establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido.

La defensa legal del exjefe de estado demanda, como tesis principal, que se revoque la sentencia condenatoria que emitió dicho tribunal supremo, el último 4 de diciembre, y se absuelva a su patrocinado por atipicidad de la conducta imputada (falta de elementos estructurales del tipo penal, inexistencia de conspiración por falta de idoneidad del procedimiento y falta de prueba del pacto).

La defensa legal del exmandatario también plantea, como tesis alternativa, la nulidad del juicio oral por vicios insubsanables en la motivación (contradicción lógica) vulneración al principio de congruencia (mutación fáctica) y violaciones al debido proceso (juez natural y falta de acusación constitucional).

Otros procesados

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema también resolvió admitir a trámite el recurso de apelación que presentó la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, a través de su defensa legal, el último 17 de diciembre, para que se revoque la condena de 11 años, 5 meses y 15 días que se le impuso como presunta coautora del delito de conspiración para rebelión y se la absuelva de dicho cargo tras alegar una vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales así como una vulneración a la presunción de inocencia, principio de lesividad y de legalidad penal.

El tribunal supremo también resolvió "conceder" los recursos de apelación que presentaron el exministro del Interior, Willy Huerta, y el exasesor, Aníbal Torres, el último 16 de diciembre, para que se revoquen las condenas de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y de seis años y 8 meses de prisión que les impuso dicho colegiado por el citado delito, respectivamente, y como pretensión alternativa se anulen estas sentencias condenatorias y sean absueltos de la acusación que formuló la Fiscalía contra ellos en este proceso penal.

La sala suprema además resolvió "conceder" el recurso de apelación que presentó la Fiscal Suprema Titular, Zoraida Ávalos, el último 16 de diciembre, para que se anule la sentencia absolutoria que dictó dicho colegiado respecto al jefe Policial, Manuel Lozada, y reformándola se le imponga la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como coautor del delito de conspiración para rebelión respecto a este caso.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso remitir todos estos recursos de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema instancia que si los declara "bien concedidos" deberá programar una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión final respecto a la situación legal de todas estas personas en este proceso penal.