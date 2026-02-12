Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Juan José Santivañez por el presunto delito de tráfico de influencias

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Juan José Santivañez, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.



Dicha denuncia constitucional está relacionada a la investigación seguida a Santivañez en la Fiscalía de la Nación por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus clientes, hecho que fue rechazado por el extitular del Interior.



La medida adoptada por la Fiscalía de la Nación generó que el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, dispusiera, el último 6 de febrero, “el archivo, por sustracción de la materia” de una solicitud de control de plazo que presentó el exministro del Interior a través de su defensa legal para que se ordenará a la Fiscalía de la Nación el cierre de la investigación preliminar sobre este caso a fin de que emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto a este asunto.



El magistrado adoptó esta decisión tras escuchar a la defensa legal de Santivañez y al fiscal adjunto supremo adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación en la audiencia virtual que llevó a cabo el último 6 de febrero para evaluar esta solicitud de control de plazo.



La defensa legal de Santivañez informó al magistrado que la Fiscalía ya le había notificado a su patrocinado la disposición por la cual emitía el pronunciamiento correspondiente sobre la investigación seguida en su contra, a pesar de que el plazo ya venció, por lo que resultaba innecesario fundamentar su solicitud de control.



Por su parte, el representante de la Fiscalía de Nación confirmó al magistrado Checkley Soria que efectivamente se había notificado a la defensa legal del extitular del Interior la disposición por la cual se formuló una denuncia constitucional contra su patrocinado ante el Congreso de la República por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.



Esta denuncia constitucional deberá ser derivada a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República para que se proceda con el trámite respectivo a nivel del fuero parlamentario.

El poder en tus manos EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos. Leer más Compartir El poder en tus manos Share 00:00 · 00:00