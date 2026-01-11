PJ dictó 24 meses de prisión preventiva para Ciro Castillo por caso ‘Los socios del Callao’

El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, por el delito de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso denominado ‘Los socios del Callao’.

Así lo determinó el juez Edie Walther Solórzano Huaraz del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, quien luego de más de 10 días de audiencias acogió en parte el requerimiento fiscal contra el suspendido gobernador del primer puerto, que permanece como no habido.

Además, el magistrado dispuso la inmediata ubicación y captura de Castillo Rojo, por lo que solicitó que las fuerzas policiales realicen los esfuerzos necesarios para detenerlo.

En desarrollo

#Importante. Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao ordena 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo Salas y otros ocho investigados por el delito de organización criminal y colusión agravada Siga por: https://t.co/p8STfSEWAr pic.twitter.com/LwxeNr92CX — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 11, 2026