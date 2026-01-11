Últimas Noticias
PJ dictó 24 meses de prisión preventiva para Ciro Castillo por caso ‘Los socios del Callao’

Castillo Rojo fue suspendido del cargo de gobernador regional del Callao.
Castillo Rojo fue suspendido del cargo de gobernador regional del Callao. | Fuente: Gobierno Regional del Callao
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Luego de varios días de audiencia, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria acogió en parte el pedido fiscal contra el suspendido gobernador del Callao, quien está hasta el momento no habido.

El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, por el delito de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso denominado ‘Los socios del Callao’.

Así lo determinó el juez Edie Walther Solórzano Huaraz del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, quien luego de más de 10 días de audiencias acogió en parte el requerimiento fiscal contra el suspendido gobernador del primer puerto, que permanece como no habido.

Además, el magistrado dispuso la inmediata ubicación y captura de Castillo Rojo, por lo que solicitó que las fuerzas policiales realicen los esfuerzos necesarios para detenerlo.

En desarrollo

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
Ciro Castillo Poder Judicial Callao Caso 'Los socios del Callao'

