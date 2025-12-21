PJ evaluará el 23 de diciembre la apelación de Ciro Castillo para anular orden de detención preliminar por 15 días

El tribunal superior analizará el recurso de apelación que presentó Castillo Rojo Salas, acusado de los delitos de organización criminal y colusión agravada, contra el extremo de la resolución que dictó el juez Edie Solorzano en la que ordenó su detención preliminar por 15 días.

La suerte del suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, quedó en poder de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, que este martes 23 de diciembre evaluará si deja o no sin efecto la orden de detención preliminar por 15 días que se dictó en su contra por el caso denominado 'Los socios del Callao'.



El tribunal superior analizará ese día el recurso de apelación que presentó Castillo Rojo Salas, a través de su defensa legal, el último 15 de diciembre, contra el extremo de la resolución que dictó el juez Edie Solorzano, el último 9 de diciembre, en la que ordenó su detención preliminar por 15 días a pedido del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, que tiene a su cargo la investigación preliminar que se le sigue junto a otras personas por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado.



La suspendida autoridad regional, quien se encuentra en condición de no habido, demanda que dicha sala superior revoque la resolución apelada y reformándola se declare infundado el pedido fiscal de detención preliminar en su contra y se ordene su libertad respecto a este caso.



El tribunal superior también evaluará este martes 23 de diciembre los recursos de apelación presentados por los abogados de los "no habidos" Hiromi Zúñiga, Jimmy Whu y de los detenidos Rafael Moscaiza y Wilmer Meza para dejar sin efecto la orden de detención preliminar que se dictó en contra de ellos por 15 días dentro de esta investigación preliminar fiscal.



La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao dispuso evaluar todas estas apelaciones en una audiencia de carácter “presencial e inaplazable” a realizarse desde las 11:30 a. m. en la sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, permitiendo que las partes involucradas pueda participar también de forma virtual para exponer sus argumentos respectivos a fin de que dicho colegiado pueda emitir una decisión respecto a la situación legal de los investigados en este caso.



Según la tesis fiscal, el gobernador regional del Callao habría encabezado, junto a dos funcionarios nombrados en su gestión, una presunta organización criminal que habría operado evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en dicha gobernatura y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) del Callao, causando un perjuicio económico al Estado de S/1 461 121,10.