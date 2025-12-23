PJ volvió a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses para Dina Boluarte por presunto lavado de activos

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido fiscal para que se ordenara el impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte como parte de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró “infundado” el recurso de apelación que presentó la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Tercer Despacho, para revocar la resolución que emitió el juez Fernando Valdez, el ultimo 15 de octubre, en la que declaró “infundado” el requerimiento que hizo para que la exmandataria no saliera del territorio nacional por tres años a raíz de esta investigación.

La instancia fiscal sostiene que la apelación interpuesta se basa en los derechos constitucionales del debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y pluralidad de instancias por lo que demandaba a la instancia superior, como pretensión principal, que se revoque la resolución apelada y como pretensión accesoria, se declare la nulidad de la referida resolución.

No obstante, el tribunal superior confirmó la decisión que emitió el juez Valdez Pimentel respecto al rechazo de este requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte dentro de esta investigación fiscal.

La mencionada Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes de este partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón y por un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral del 2021, cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.

A través de sus redes sociales, el doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte saludó la decisión adoptada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional respecto a la situación legal de su patrocinada al sostener que “No hay prueba, no hay peligro de fuga y la medida requerida por la Fiscalía no era proporcional”.

“Aun si el resultado hubiese sido adverso, la señora expresidenta seguirá en el país afrontando, con valentía y con la convicción de su inocencia, sus casos penales”. Remarco el doctor Portugal en sus redes sociales.

El ruido político no genera Derecho: ¡Sala confirma RECHAZO de IMPEDIMENTO de SALIDA de Dina Boluarte! No hay prueba, no hay peligro de fuga y la medida no es proporcional.



Cuatro aportes: 1) presidente (a) fuera del cargo, impedido de salir, automáticamente. Hemos vencido…