Poder Judicial declaró infundada apelación de Ciro Castillo y confirma orden de detención preliminar por 15 días en su contra

El Poder Judicial declaró infundada la apelación interpuesta por Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, y con ello, confirmó la orden de detención preliminar por 15 días en su contra, en el marco de las investigaciones por el caso 'Los socios del Callao'.

La decisión fue tomada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, luego de la audiencia realizada este martes, desde las 9:30am., en la que se abordó el recurso de apelación de Castillo Rojo y otros investigados por la referida causa.

El magistrado Walter Coello Huamán, encargado de dar lectura a la resolución señaló que la defensa del gobernador regional "no ha precisado qué frase o argumento judicial carece de sustento fáctico o jurídico" respecto al pedido de la Fiscalía contra su patrocinado. Además, consideró que “no se requiere sospecha fuerte o vehemente típica de la prisión preventiva" en la etapa en la que se encuentra la investigación, por lo que "resulta razonable" la solicitud del Ministerio Público.

Durante el debate, el abogado Humberto Abanto, defensa legal del gobernador regional, alegó que el juez de investigación preparatoria no hizo "una valoración de los elementos de convicción que establezcan" que su defendido intervino irregularmente, a través de su cargo, en la contratación de Jimmy Alexander Whu Cardenas, como asesor FAG del GORE Callao, y de Hiromi Zúñiga Jauregui, como jefa de la Oficina de Logística de dicha entidad.

Según la tesis fiscal, dichos funcionarios y Ciro Castillo serían los jefes de la presunta organización criminal que habría operado, durante el año 2023, evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en la referida gobernatura y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) de dicha región, causando un perjuicio económico al Estado de S/ 1 461 121.10.

¿Cómo habría operado la organización criminal 'Los socios del Callao'?

En el requerimiento de detención preliminar y allanamiento presentado por la Fiscalía ante el Poder Judicial, se señala que serían 15 los funcionarios del GORE Callao que estarían directamente involucrados en los hechos, entre ellos, el gobernador regional Ciro Castillo. Las diligencias apuntan a la comisión de los supuestos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

El Ministerio Público refiere que se habrían cometido "tres grandes hechos" delictivos: direccionamiento y adjudicación de contrataciones "sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT realizadas por el GORE Callao" a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez. En el primer caso, habrían sido 37 contrataciones por S/874 575; y, en el segundo, 19 por S/518 525.

Además, se habría realizado el mismo proceso en el CAFED Callao a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, siendo 7 contrataciones en total por S/68 021.10.

La Fiscalía precisa que Ciro Castillo habría participado, "de manera coordinada y permanente", en los 3 hechos delictivos. Como gobernador regional del Callao y máxima autoridad de la jurisdicción, "fue el responsable de la selección de Jimmy Alexander Whu Cardenas" como asesor FAG de la entidad, y de Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística del GORE Callao", encargada de las contrataciones sin procesos de selección.

En ese sentido, Whu Cárdenas, siempre según la Fiscalía, habría sido "la caja chica del gobernador regional [...], cuyos proveedores eran definidos por Zúñiga Jauregui [...] y otros funcionarios de dicha oficina". Según testimonios recogidos por el Ministerio Público, Whu Cárdenas "tenía injerencia en las contrataciones que realizaba el [GORE] del Callao, actuando con conocimiento y en coordinación con el gobernador regional [...] y con la Jefa de la Oficina de Logística". Es decir, "todas las contrataciones" debían realizarse en coordinación con él.

Asimismo, según un informe del Órgano de Control Institucional del GORE Callao, Whu Cárdenas "no cumpliría con los requisitos establecidos en las normas legales, debido a que, no contaría con experiencia en el sector gubernamental". Además de ello, "presentaría incompatibilidad en su función desarrollada para el GORE Callao, debido a que sus socios comerciales brindarían prestaciones de bienes y servicios a dicha entidad, siendo estos Rafael Moscaisa Gutierrez, Graciela Luz Valcarcel Rivas y Alvaro David Quiroz Ruiz".

Es decir, Whu Cárdenas habría sido "designado en ese cargo para realizar los enlaces necesarios orientadas a la adjudicación de dichas órdenes de compra a favor del mencionado proveedor [...]; así como, por intermedio de Hiromi Zuñiga Jauregui [...] a quien designó en dicha jefatura para direccionar los procesos de contratación a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera".

"Además, a través del personal de la oficina bajo su mando, definieron el proveedor adjudicado y realizaron estudios de mercado deficientes tomando en cuenta a los mismos proveedores, vinculados entre sí, y también con su asesor FAG Jimmy Alexander Whu Cárdenas, siendo estos: Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutierrez, Jorge Alfonso Quiroz Ruiza, Álvaro Nelson Quiroz Diaz, Erika Marylin Macalupu Reyes, Graciela Luz Valcarcel Rivas, CORPORACIÓN JQ S.A.C. y JISAM S.A.C. Contrataciones adjudicadas al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera", precisa el Ministerio Público.

La Fiscalía también resalta que Ciro Castillo Rojas, "en su calidad de líder e integrante de la organización criminal, [...] a través de los otros líderes de la organización criminal Jimmy Alexander Whu Cárdenas y Hiromi Zuñiga Jauregui, y con la participación directa de los otros integrantes de la organización criminal que interactuaron como miembros asociados y se desempeñaron como funcionarios y/o servidores públicos del GORE Callao y CAFED Callao, ejecutaron y concretaron el proyecto criminal de la organización con el fin de obtener beneficios económicos a través del direccionamiento y adjudicación de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutierrez".

"[Castillo Rojo] habría intervenido indirectamente en la adjudicación de 34 órdenes de compra y 3 órdenes de servicio sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT realizado por el GORE Callao a favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera, a través de su asesor FAG Jimmy Alexander Whu Cárdenas y la jefa de la Oficina de Logística Hiromi Zuñiga Jauregui, por intermedio de los cuales habría coordinado con dicho proveedor la adjudicación de las mencionadas contrataciones para obtener beneficios económicos y defraudar al Estado; ejecutando ello a través de su asesor FAG Jimmy Alexander Whu Cardenas, designado en ese cargo para realizar los enlaces necesarios orientadas a la adjudicación de dichas órdenes de compra a favor del mencionado proveedor", refiere el Ministerio Público.

En virtud a estos hechos, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía de detención preliminar, "por el plazo máximo de quince días" desde su captura, contra Ciro Castillo Rojo, Jimmy Whu Cárdenas, Hiromi Zuñiga Jauregui, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutierrez, Carmen Blanco Rivera y otros 5 investigados. No obstante, el gobernador regional, hasta el cierre de esta nota, se encontraba no habido.

Según el general PNP Luis Alberto Lira Limo, director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), la última vez que se le vio a Ciro Castillo en una actividad pública fue "hace 4 días".

"Hace cuatro días se le vio en una actividad social, participando. A partir de que comenzamos el trabajo ya no se le ha visto al presidente regional. Justamente estamos ahorita efectuando el trabajo, con dirigencia del Ministerio del Interior, para lograr ubicarlo", indicó.

"En la mañana, hemos detenido a cuatro; hace una hora hemos tenido uno más, cinco. Faltan efectuar allanamientos y ojalá que en esos allanamientos que se tiene [pendientes], se le puede encontrar a él y a los otros dos funcionarios que falta por detener", puntualizó.