Sentencia contra Alberto-Pascó Font es "absolutamente equívoca y huérfana de argumentos", señala José Ugaz

Luego de que el Poder Judicial condenara en primera instancia a nueve años de prisión a Alberto-Pascó Font por el delito de colusión en el caso que involucra al exmandatario Alejandro Toledo, conocido como 'Interoceánica', el abogado penalista y exprocurador anticorrupción José Ugaz expresó su disconformidad y señaló que la sentencia carece de argumentos.

"El proceso de apelación, que ahora con el nuevo Código toma varias audiencias— ya no es como antes que era una sola— se ha iniciado hace un par de semanas y aquí estamos jugando la oportunidad de que mi patrocinado (...) se haya visto involucrado en una sentencia de primera instancia absolutamente equívoca y huérfana de argumentos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, Ugaz destacó que la condena incluye no solo la privación de libertad, sino también un costo financiero exorbitante, con una reparación civil de 1 375 millones de soles y 463 782 millones de dólares.

De acuerdo con el exprocurador, ha quedado claro en la investigación que su patrocinado "nunca conoció a Toledo, nunca se reunió con él, nunca fue a Palacio de Gobierno" y que no recibió en ningún momento instrucciones del exmandatario.

Jorge Barata corroboró que Pasco-Font no ejerció presiones, según Ugaz

En otro momento, Ugaz mencionó que colaboradores eficaces como Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, han corroborado que Pasco-Font no ejerció ninguna presión ni realizó actos de corrupción en relación a su cargo en Pro Inversión.

"El Comité era una especie de piedra en el zapato porque les impedía avanzar a la velocidad y con los intereses que ellos querían", agregó Ugaz en referencia a las declaraciones del propio Barata.

Finalmente, cuestionó el manejo de la justicia, en la que consideró que existen "arbitrariedades" que otorgan credibilidad a las afirmaciones de los colaboradores eficaces respecto a otros funcionarios, mientras que las declaraciones que exoneran a Pasco-Font no encuentran eco en la resolución.