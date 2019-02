El famoso smartphone plegable. No hay confirmación de su presencia, ni tampoco de la nomenclatura con que se conoce al nuevo dispositivo. Algunos lo llaman “Galaxy F”, otros “X”, y otros aun no se quieren arriesgar a darle un nombre propio aún. Es probable que se vuelva a presentar, pero me la juego a que no será aun un producto o final. Con la aparición de tantos modelos con pantalla flexible, es raro no ver una filtración de este dispositivo.