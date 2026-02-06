Motivado previo al partido ante Cusco: Javier Rabanal fue elegido como el Mejor DT de la liga ecuatoriana 2025

En la temporada pasada, Javier Rabanal -actual entrenador de Universitario- fue campeón con el buzo de Independiente del Valle en la Liga Pro, la primera división del fútbol ecuatoriano.

Esto le valió ser nominado como mejor director técnico de la Liga Pro 2025.

Así, tras una votación, el español fue elegido como el mejor en su puesto en lo que fue la anterior campaña del fútbol ecuatoriano de élite. Quedó en lo más alto.

"Mejor DT de la Liga Ecuabet 2025, Javier Rabanal de Independiente del Valle", fue lo que indicó el campeonato del vecino país del norte por medio de sus redes sociales oficiales.

❤️⚽ Muy orgulloso de haber sido reconocido con este galardón que otorga @LigaEcuabetec a través de una votación entre todos los estamentos del fútbol ecuatoriano.



Este premio se hace extensible a todo mi Cuerpo Técnico así como a @IDV_EC .



Gracias...¡y vamos a por más! https://t.co/TBwEX6G5B7 — Javier Rabanal (@Javier_Rabanal) February 6, 2026

No todo quedó allí porque fue el mismo técnico quien agradeció el galardón. Espera replicar ello en lo que tiene que ver con la Liga1 Te Apuesto 2026.

"Muy orgulloso de haber sido reconocido con este galardón que otorga la Liga Pro a través de una votación entre todos los estamentos del fútbol ecuatoriano. Este premio se hace extensible a todo mi cuerpo técnico, así como a Independiente del Valle. Gracias... ¡y vamos a por más!", indicó el estratega español.

De otro lado, Javier Rabanal y su plantel en Universitario se preparan para la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto este sábado de visita frente a Cusco FC. En la previa, vencieron 2-0 a ADT en el Estadio Monumental.

¿Qué canal TV transmite el Cusco FC vs. Universitario?

El partido de Cusco ante Universitario será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco vs. Universitario: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez; Iván Colman, Lucas Colito, Nicolás Silva; Facundo Callejo.

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.