El último baile: Stanislas Wawrinka jugará el Abierto de Australia

Estará presente. Stanislas Wawrinka ha recibido una de las últimas wild card de la organización del Abierto de Australia para disputar el torneo individual masculino que comienza la próxima semana.

El helvético de 40 años, quien ha anunciado que este 2026 será el último de su carrera profesional, jugará por última vez en Melbourne Park, donde ganó el primero de sus tres títulos del Grand Slam, en el 2014, tras vencer en la final a Rafael Nadal. Ese año, Stanislas Wawrinka alcanzó el tercer puesto del ránking ATP.

Esta será la vigésima vez que Wawrinka compita en individuales en el Abierto de Australia. El año pasado, cayó en cuatro ajustados sets en la primera ronda ante Lorenzo Sonego.

Kyrgios no jugará singles en el Abierto de Australia

Por otro lado, Nick Kyrgios anunció que no disputará el cuadro individual del Abierto de Australia por no encontrarse en el estado de forma adecuado para afrontar la competición. No obstante, aclaró que formará parte del cuadro de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

"Después de unas conversaciones con Tenis Australia, he decidido centrarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año. Estoy en forma y de vuelta en la pista, pero los torneos a cinco sets son otra cosa y aún no estoy listo para llegar hasta el final", dijo el tenista oceánico, de 30 años, en redes sociales.

"Este torneo lo es todo para mí, pero prefiero ceder mi puesto a alguien que esté listo para aprovechar su momento. Todo es cuestión de construcción y volveré el año que viene con muchas ganas de competir. Nos vemos allí", añadió Kyrgios.