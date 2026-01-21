Gonzalo Bueno vs Guido Justo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Challenger de Itajaí?

Gonzalo Bueno vs Guido Justo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por el Challenger de Itajaí.

Gonzalo Bueno vs Guido Justo EN VIVO: se enfrentan este jueves 22 de enero por los octavos de final del Challenger de Itajaí 1. El encuentro se disputará en la cancha 4 del Itamirim Clube de Campo, no antes de las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

Gonzalo Bueno vs Guido Justo: ¿cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

Gonzalo Bueno llega a los octavos de final tras vencer 2-1 al brasileño Mateus Alves (6-4, 2-6 y 2-6). Guido Justo, en tanto, llega al cotejo tras vencer 2-0 al argentino Juan Bautista Torres.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Guido Justo en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

El encuentro entre Gonzalo Bueno y Guido Justo se disputará este jueves 21 de enero en la cancha 4 del Itamirim Clube de Campo.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Guido Justo en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

En Perú, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Guido Justo comienza no antes de las 2:00 p.m.

¿Dónde ver los octavos de final del Challenger de Itajaí en vivo por TV?

El Challenger de Itajaí se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.