Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Challenger de Concepción?

Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni EN VIVO: se enfrentan este martes 27 de enero por la primera ronda del Challenger de Concepción. El encuentro se disputará en la cancha 1 del Club Bellavista, no antes de la 1:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni se disputará este martes 27 de enero en la cancha central del Club Bellavista.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni en vivo por los octavos de final del Challenger de Concepción?

En Perú , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 1:30 p.m.

, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 1:30 p.m. En Chile , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m.

, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m. En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 1:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 1:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 2:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 2:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pablo Meligeni comienza no antes de las 3:30 p.m.

¿Dónde ver los cuartos de final del Challenger de Concepción en vivo por TV?

El Challenger de Concepción se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.