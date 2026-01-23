Escándalo en Brasil: tenistas fueron detenidos tras realizar gestos racistas en pleno partido

Escándalo en Brasil. La Policía Militar de Santa Catalina detuvo a dos tenistas por realizar insultos racistas durante el encuentro que disputaban por los cuartos de final dobles del Challenger de Itajaí.

Los tenistas en cuestión, el venezolano Luis David Martínez (108°) y el colombiano Cristian Rodríguez (162°), han sido puestos en custodia policial luego de que fueron captados, por la señal internacional, imitando y llamando mono al público y a un recogebolas.

Tenista haciendo gesto de mono tras partido en el Challenger de Itajaí | Fuente: X

¿En qué momento ocurrieron los hechos?

Los hechos descritos ocurrieron durante y después de la victoria de los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro por 2-1 (7-6, 6-7 y 10-2).

Tras los actos, el Instituto Deportes, organizador del Challenger en la ciudad de Santa Catarina, llamó a la Policía Militar para que realizara las detenciones.

Los atletas ya habían abandonado el Itamirim Clube de Campo, sede del torneo. Sin embargo, fueron arrestados en un hotel de Itajaí.

Tras el incidente, la empresa emitió un comunicado oficial al respecto: «El incidente ocurrido durante el partido de dobles de hoy en el Abierto de Itajaí provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo».