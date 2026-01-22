"'La Diabla' ha vuelto": Majida Issa confirma su regreso a la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Majida Issa anuncia su regreso como La Diabla en nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. | Fuente: Instagram (majidaissa)

Majida Issa se une a la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. La actriz colombiana confirmó su regreso a la famosa telenovela de Telemundo con su icónico papel de Yésica Beltrán, la ambiciosa y malévola narcotraficante conocida como ‘La Diabla'.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, la también cantante apareció sentada en una silla de oficina y con un fondo blanco. Ella lució su cabello largo —y pelirrojo— usando un elegante traje de sastre blanco.

“Han sido mucho los personajes y los caminos que hemos recorrido juntos. Desde siempre, ustedes han estado ahí conmigo dándome su apoyo y su amor en cada escena. Gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por su lealtad y su cariño”, comenzó diciendo Majida con una voz dulce a sus fans.

La actriz tomó unas tijeras para empezar a cortarse el cabello anunciando su pronto retorno de la televisión, pero con un “cambio radical”.

“Amor con amor se paga y es por eso por lo que he decidido hacer un cambio radical. Un cambio para renacer de las cenizas para darles eso que tanto me han pedido. Por fin ha llegado el momento”, sostuvo.

En seguida, se oye una música de intriga mientras un estilista comienza a cortarle más su cabello hasta hacer su aparición como ‘La Diabla’ en Sin senos sí hay paraíso. “De verdad pensaron que se habían librado de mí”, expresó con su nuevo look y con un tono amenazante.

“Métanse una cosita en la cabeza: he vuelto para recuperar lo mío. La venganza se demora, por eso llega fría y poderosa”, señaló Majida para luego ‘disparar’ a la cámara revelando su regreso con su personaje de ficción.