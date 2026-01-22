Últimas Noticias
"'La Diabla' ha vuelto": Majida Issa confirma su regreso a la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Majida Issa confirma su regreso como 'La Diabla' a la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’.
Majida Issa confirma su regreso como 'La Diabla' a la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. | Fuente: Instagram (majidaissa)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Majida Issa se suma a Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, entre otros, para la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. "He vuelto para recuperar lo mío", expresó.

Majida Issa anuncia su regreso como La Diabla en nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso
Majida Issa anuncia su regreso como La Diabla en nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. | Fuente: Instagram (majidaissa)

Majida Issa se une a la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. La actriz colombiana confirmó su regreso a la famosa telenovela de Telemundo con su icónico papel de Yésica Beltrán, la ambiciosa y malévola narcotraficante conocida como ‘La Diabla'.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, la también cantante apareció sentada en una silla de oficina y con un fondo blanco. Ella lució su cabello largo —y pelirrojo— usando un elegante traje de sastre blanco.

“Han sido mucho los personajes y los caminos que hemos recorrido juntos. Desde siempre, ustedes han estado ahí conmigo dándome su apoyo y su amor en cada escena. Gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por su lealtad y su cariño”, comenzó diciendo Majida con una voz dulce a sus fans.

La actriz tomó unas tijeras para empezar a cortarse el cabello anunciando su pronto retorno de la televisión, pero con un “cambio radical”.

“Amor con amor se paga y es por eso por lo que he decidido hacer un cambio radical. Un cambio para renacer de las cenizas para darles eso que tanto me han pedido. Por fin ha llegado el momento”, sostuvo.

En seguida, se oye una música de intriga mientras un estilista comienza a cortarle más su cabello hasta hacer su aparición como ‘La Diabla’ en Sin senos sí hay paraíso.  “De verdad pensaron que se habían librado de mí”, expresó con su nuevo look y con un tono amenazante.

“Métanse una cosita en la cabeza: he vuelto para recuperar lo mío. La venganza se demora, por eso llega fría y poderosa”, señaló Majida para luego ‘disparar’ a la cámara revelando su regreso con su personaje de ficción.

Majida Issa interpretó a Yésica Beltrán 'La Diabla' en las tres temporadas de 'Sin senos sí hay paraíso'.
Majida Issa interpretó a Yésica Beltrán 'La Diabla' en las tres temporadas de 'Sin senos sí hay paraíso'. | Fuente: Telemundo Global Studios

¿De qué tratará la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con el reporte, esta nueva temporada se enfoca "en el submundo del modelaje webcam en Medellín, como una modalidad que provee fantasías a os clientes y donde Catalina Santana se alía con la DEA, una vez más, para desmontar dicha organización".

"El regreso sigue a Catalina Santana y a Aurelio 'Titi' Jaramillo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de las sombras de su pasado. Esa frágil paz se rompe cuando Catalina descubre que su hermana está en la mira de una organización criminal, obligándola a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás", se lee en la sinopsis oficial.

¿Dónde se podrá ver la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se podrá ver en Estados Unidos por la cadena Telemundo mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva de Disney+.

¿Quiénes actuarán en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

La cuarta temporada contará con sus protagonistas: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán, 'La Diabla'), Catherine Siachoque (Hilda Santana), Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo), Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota').

De igual manera, estarán: Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez y Estefanía Gómez ('Aura María' de Yo soy Betty, la fea). También se suman:  Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.

"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica (…) Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel", declaró Javier Pons, chief content officer y head de Telemundo Studios.

