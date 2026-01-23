Rafael Amaya regresa como Aurelio Casillas para la temporada 10 de 'El señor de los cielos'

El actor mexicano Rafael Amaya volverá a interpretar a Aurelio Casillas en la décima temporada de El señor de los cielos, una de las series más emblemáticas de Telemundo. El esperado retorno del personaje, que parecía haber cerrado su ciclo al final de la novena entrega, ha sido definido por el propio actor como “un homenaje a los fans” que han acompañado la historia desde su estreno en 2013.

“Esto es un homenaje a todos los fans que han estado desde la primera temporada hasta la décima. Es para ellos y porque la pidieron”, señaló Amaya en una entrevista con EFE.

¿Cuándo se estrena la temporada 10 de El señor de los cielos?

La cadena hispana confirmó esta semana que la producción de la nueva temporada comenzará este año, aunque todavía no ha revelado la fecha de estreno. Según adelantó Telemundo en un comunicado, Aurelio Casillas regresará tras haber desaparecido del radar de su propio clan, con el objetivo de recuperar el poder y vengar a su familia. Sin embargo, su retorno lo llevará a traicionar a los suyos, provocando el colapso de su propio imperio criminal.

Una de las grandes novedades es que Rafael Amaya no solo retomará su icónico papel, sino que también participará como productor ejecutivo, un rol que -según explicó- le permitirá imprimirle un sello más personal a la historia.

“Hay mucho material que contar”, adelantó el actor, quien aseguró que los nuevos episodios continuarán reflejando el día a día en México. “Nuestra filosofía es contar siempre la realidad y la verdad. Si mintiéramos, el público se iría”, afirmó.

Rafael Amaya sobre las narcoseries

El anuncio del regreso de El señor de los cielos coincide con la postura crítica del actual Gobierno mexicano frente a las narcoseries, a las que acusa de edulcorar el narcotráfico y glorificar a los criminales ante los jóvenes. La producción está inspirada en la vida de Amado Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, conocido como “El señor de los cielos”.

Amaya rechazó estas críticas y defendió el papel de la ficción como reflejo social. “No se puede tapar el sol con un dedo. Nosotros, como artistas, tenemos la responsabilidad de contar nuestra realidad”, expresó, comparando esta labor con la de grandes compositores como Mozart y Beethoven en su tiempo.

El actor también aclaró que la serie cuenta con asesores que orientan sobre qué temas pueden abordarse y cuáles deben evitarse. “Cuando siento que una escena no es verdadera, la corto o digo que hay que arreglarla porque ni yo me la creo”, comentó.

Tras una década al aire y más de 10 mil horas de contenido, El señor de los cielos se ha consolidado como un fenómeno de la cultura popular. Su éxito dio pie en 2025 al estreno de la secuela Dinastía Casillas, centrada en una nueva generación que hereda el imperio criminal de Aurelio y enfrenta traiciones, amenazas y el peso de un legado marcado por la violencia.