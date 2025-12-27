Hallan capítulo de 'El Chavo del 8' que se creía perdido: material fue rescatado por fan de una cinta VHS

Un episodio de El Chavo del 8 que durante décadas fue considerado perdido en México reapareció el último viernes y rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la serie. Se trata del capítulo titulado Goteras en la casa de Don Ramón, de acuerdo con el portal especializado Fórum Chaves, que fue emitido originalmente el 29 de octubre de 1973.

Según la descripción de su sinopsis, el episodio muestra una situación cotidiana dentro de la vecindad: "El Chavo del Ocho ayuda a don Ramón a sacar el agua de su casa, inundada a causa de innumerables goteras".

¿Cómo se halló este nuevo episodio perdido de El Chavo de 8?

El material fue descubierto por un fanático de Puerto Rico, quien lo compartió a través del canal de YouTube VecinoPRVHS. El propio responsable del hallazgo explicó el origen de la grabación: "Fue tomada de una cinta VHS que conserve desde hace tiempo en Puerto Rico, donde este episodio se transmitió en su momento, y lo acabo de redescubrir. Lo comparto completo para que pueda verse y conservarse".

El libreto fue escrito por Roberto Gómez Bolaños, mientras que la dirección estuvo a cargo de Enrique Segoviano. El elenco contó con 'Chespirito' como El Chavo del 8, Ramón Valdés como Don Ramón, Carlos Villagrán como Quico, Édgar Vivar como el señor Barriga y Florinda Meza como Doña Florinda.

La cuenta oficial de Chespirito confirmó posteriormente que se trata de un episodio perdido. El guion fue adaptado en 1978 para el mismo programa, aunque en una versión en la que las goteras afectan la casa de Doña Florinda; además, se incluye la participación de María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina.

"¡Aparece un episodio perdido de El Chavo del 8! Se trata de 'Goteras en la casa de Don Ramón' (1973). El material fue hallado por un fan en una cinta VHS", se lee la cuenta Chespirito_rgb.

Dos episodios perdidos de El Chavo del 8 fueron encontrados en un mismo año

Este no es el único caso reciente de recuperación de material inédito de El Chavo del 8. En febrero de 2025, los fanáticos de la serie también se sorprendieron tras el descubrimiento de otro episodio considerado perdido. Se trató de una versión de Don Ramón Fotógrafo, emitida originalmente en 1974 y que solo se transmitió una vez, según informó el portal Fórum Chaves.

Dicho material se dio a conocer el 4 de febrero de 2025, pocos días antes de cumplirse nueve años del fallecimiento de la actriz María Luisa Alcalá, recordada por interpretar a Malicha, quien también aparece en este episodio.

El hallazgo fue posible gracias a Shambler Casper, aficionado a la obra de Chespirito. De acuerdo con su testimonio, el episodio fue obtenido de la familia de Juan Felipe Gómez, residente en Colombia, y contó con la colaboración de Leonardo Ramírez, encargado de la digitalización de la cinta. Este capítulo guarda similitudes con la versión conocida de Don Ramón Fotógrafo de 1977, en la que aparece La Chilindrina en lugar de su prima Malicha.

