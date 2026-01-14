La famosa mansión de 'El príncipe del rap' saldrá a la venta por una cifra millonaria

La mansión que se hizo famosa gracias a la serie El príncipe del rap, protagonizada por Will Smith, está a punto de salir al mercado inmobiliario por una cifra millonaria, según información difundida por TMZ.

¿Cuál será el precio de la mansión de El príncipe del rap?

Los representantes de The Altman Brothers, una reconocida compañía inmobiliaria de casas de lujo en Los Ángeles, señalaron al medio estadounidense que la propiedad será puesta en venta a finales de este mes por un precio cercano a los 30 millones de dólares.

La mansión, de estilo colonial georgiano, cuenta con seis dormitorios y siete baños y medio. Tiene una superficie aproximada de 10 mil pies cuadrados (casi mil metros cuadrados) y se encuentra sobre un amplio terreno esquinado de 38 510 pies cuadrados (3 578 metros cuadrados). La vivienda fue construida en 1937.

La mansión no está ubicada en Bel-Air

Esta será la primera vez en 48 años que la mansión estará disponible en el mercado. A pesar de que la serie la identificaba como ubicada en Bel-Air, la propiedad se encuentra en realidad en Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles.

Según el medio, el productor Judd Apatow vendió recientemente la casa vecina; además, se encuentra en el mismo vecindario donde vive el exalcalde de Los Ángeles, Richard Riordan.

Actualmente, la mansión funciona como locación para algunas producciones de Netflix; sin embargo, pronto será desocupada para dar inicio al proceso de venta.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis