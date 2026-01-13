Famoso actor turco Can Yaman rompe su silencio luego de ser detenido en operativo antidrogas

El actor Can Yaman, famoso por su trabajo en varias telenovelas turcas de éxito internacional, fue detenido en la madrugada del sábado 10 de enero en Estambul, durante una redada policial en locales nocturno.

Según la prensa turca, el intérprete fue arrestado junto a la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas, como parte de una operación contra el consumo de drogas. Todos fueron trasladados a una comisaría para los procedimientos correspondientes.

Tras las intervenciones, las autoridades tomaron muestras de sangre, pelo u orina para verificar un posible consumo de drogas.

De acuerdo con el diario Hürriyet, durante la intervención, los agentes habrían detenido a Yaman al encontrarlo presuntamente en posesión de estupefacientes.

Can Yaman es reconocido por aparecer en producciones como Pájaro soñador, Sandokan, El Turco y Viola come il mare. Además, participa actualmente en la serie española El laberinto de las mariposas, que se encuentra en proceso de rodaje.

Can Yaman niega posesión de drogas

Horas después, según las informaciones, Can Yaman fue puesto en libertad sin cargos, tras declarar ante la policía y entregar las muestras solicitadas. Poco después viajó a Italia, país donde reside actualmente.

Desde Roma, el actor decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. En un mensaje en italiano, negó haber estado en posesión de drogas y pidió a los medios no reproducir información sin verificar.

En su publicación, Yaman señaló que, de haber sido cierta la acusación, no habría sido liberado tan rápido ni habría podido salir del país al día siguiente.

"Querida prensa italiana: desde siempre la prensa turca me trata mal, pero eso no es novedad. ¡Pero ustedes no! Por favor, no cometan también el error de copiar y pegar las noticias. ¿De verdad creen que yo andaría por los locales con sustancias en una época en la que la policía hace operativos masivos y detiene a muchas personas famosas? Si hubiera sido cierto, no me habrían liberado tan rápido ni habría podido volver a Italia al día siguiente. Los quiero mucho", publicó.