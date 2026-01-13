Paramount demanda a Warner Bros. para que detalle los términos de la oferta de compra de Netflix

Paramount Skydance (PSKY) presentó una demanda para exigir más información a Warner Bros. Discovery (WBD) mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados.

En una carta enviada el lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta".

La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount.

El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72 000 millones de dólares en términos de capital.

Tras hacerse público el pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con Warner.

Warner Bros. dice que la demanda de Paramount no tiene fundamento



Warner respondió que la demanda de Paramount en su contra, en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento.

WBD respondió a la demanda, presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware, señalando que después de seis semanas de conversaciones PSKY no ha mejorado su propia oferta "ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias" que tiene.

PSKY "busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes", indica además la comunicación, de acuerdo con la revista Variety.

"A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix", agrega.

La demanda de Paramount, que nombra a varios miembros de la junta directiva de WBD como acusados, busca obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

Estos son detalles cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca Variety.