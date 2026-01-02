Últimas Noticias
MTV cierra canales de televisión en Reino Unido, Alemania, Francia y otros seis países

El propósito original del canal MTV era ser 'Music Television' (televisión musical), reproduciendo videos musicales las 24 horas del día, siete días a la semana.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Este cambio forma parte de los recortes que está llevando a cabo Paramount Skydance después de la fusión de 8.400 millones entre Paramount Global y Skydance Media.

La multiplataforma Music Television (MTV) cerró para este 2026 sus canales en los que emitía música las 24 horas del día en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia, mientras que en Estados Unidos mantiene sus transmisiones, según recogen varios medios.

La popular plataforma cerró los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live en los que emitía música de forma ininterrumpida durante todo el día en esos países.

Estos canales de televisión cerraron definitivamente el 31 de diciembre emitiendo la que fue hace 38 años la primera canción de los canales, la icónica Video Killed the Radio Star, de The Buggles.

MTV mantiene su programación en Estados Unidos

Sin embargo, pese a que muchas publicaciones en redes sociales hacían referencia al cierre de los canales de MTV en todo el mundo, en Estados Unidos no hubo cambios en esta entrada de año, que emitían la serie The Big Bang Theory, según recoge Variety.

En EE.UU. hace años que MTV y otros canales como MTV2 no se limitan al contenido musical, ya que en sus principales cadenas cada vez tienen más peso los "realities".

Todos estos cambios forman parte de los recortes que está llevando a cabo Paramount Skydance después de la fusión de 8.400 millones entre Paramount Global y Skydance Media. 

