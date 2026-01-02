Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sam Smith disfruta sus vacaciones en el Amazonas y es captado en Cusco tomándose fotos con sus seguidores

Sam Smith es un cantante y compositor británico que saltó a la fama con éxitos como 'Stay with Me' y 'Unholy', ganando múltiples premios Grammy y un Oscar.
Sam Smith es un cantante y compositor británico que saltó a la fama con éxitos como 'Stay with Me' y 'Unholy', ganando múltiples premios Grammy y un Oscar. | Fuente: Instagram: Sam Smith
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Imágenes compartidas en redes sociales muestran al intérprete de Unholy durante su estadía turística en la Ciudad Imperial.

El cantante británico Sam Smith fue visto en Cusco durante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo. El artista arribó a la ciudad imperial para pasar unos días de descanso, lo que generó sorpresa entre turistas y residentes que lograron reconocerlo mientras recorría distintas zonas del centro histórico.

Diversos videos y fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa al intérprete de Stay With Me interactuando con algunas personas que le pedían retratarse con él.

Entre los registros más virales se encuentra la imagen de un niño posando junto al cantante, así como el testimonio de una joven que logró tomarse una fotografía con él tras verlo a distancia.

“Me acerqué, pero me dijo que lo sentía, que estaba de vacaciones y que fue lindo conocerme”, dijo la usuaria nicolle2796 en la plataforma TikTok.

También se viralizó una foto con un grupo de personas luego de coincidir con el músico en lo que parece ser un restaurante.

@nicolle2796 Me encontré a Sam Smith en la plaza de Cusco, disfrutando de sus vacaciones 💕 #cusco #samsmith #famosos #fyp ♬ I'm Not The Only One - Sam Smith

Sam Smith comparte imágenes desde el Amazonas

Horas antes de que estas imágenes se volvieran virales, el artista británico compartió en su cuenta de Instagram tres fotografías desde la Amazonía; sin embargo, no especificó el lugar exacto en el que se encontraba, aunque en la sección de comentarios hay personas que aseguran haberlo visto en Iquitos. 

"Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas", escribió el artista.

Como se recuerda, Sam Smith estuvo en Lima en 2024 para ofrecer un concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional como parte de su gira Gloria: The Blackout.

El espectáculo se llevó a cabo el 20 de marzo y congregó a miles de asistentes, quienes disfrutaron de un repertorio que incluyó algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

Sam Smith saltó a la fama con éxitos como Stay with Me, I'm Not The Only One y Unholy, ganando múltiples premios Grammy y un premio Oscar.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Sam Smith Cusco Famosos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA