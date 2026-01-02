Sam Smith disfruta sus vacaciones en el Amazonas y es captado en Cusco tomándose fotos con sus seguidores

El cantante británico Sam Smith fue visto en Cusco durante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo. El artista arribó a la ciudad imperial para pasar unos días de descanso, lo que generó sorpresa entre turistas y residentes que lograron reconocerlo mientras recorría distintas zonas del centro histórico.

Diversos videos y fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa al intérprete de Stay With Me interactuando con algunas personas que le pedían retratarse con él.

Entre los registros más virales se encuentra la imagen de un niño posando junto al cantante, así como el testimonio de una joven que logró tomarse una fotografía con él tras verlo a distancia.

“Me acerqué, pero me dijo que lo sentía, que estaba de vacaciones y que fue lindo conocerme”, dijo la usuaria nicolle2796 en la plataforma TikTok.

También se viralizó una foto con un grupo de personas luego de coincidir con el músico en lo que parece ser un restaurante.

Sam Smith comparte imágenes desde el Amazonas

Horas antes de que estas imágenes se volvieran virales, el artista británico compartió en su cuenta de Instagram tres fotografías desde la Amazonía; sin embargo, no especificó el lugar exacto en el que se encontraba, aunque en la sección de comentarios hay personas que aseguran haberlo visto en Iquitos.

"Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas", escribió el artista.

Como se recuerda, Sam Smith estuvo en Lima en 2024 para ofrecer un concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional como parte de su gira Gloria: The Blackout.

El espectáculo se llevó a cabo el 20 de marzo y congregó a miles de asistentes, quienes disfrutaron de un repertorio que incluyó algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

Sam Smith saltó a la fama con éxitos como Stay with Me, I'm Not The Only One y Unholy, ganando múltiples premios Grammy y un premio Oscar.

