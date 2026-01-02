T.O.P, exintegrante de BIGBANG y actor de 'El juego del calamar', regresa a la música con nuevo álbum

Choi Seung-hyun, conocido mundialmente como T.O.P, regresó a la industria del entretenimiento con su papel de Thanos en la segunda temporada de El juego del calamar. Si bien reapareció en televisión y en streaming, el exintegrante de BIGBANG anunció que lanzará su álbum musical después de varios años.

El jueves 1 de enero, el artista compartió un video promocional en blanco y negro con el siguiente mensaje: Un nuevo álbum está en camino. “Un nuevo álbum está en camino. Top Spot - Another Dimension“.

Este nuevo trabajo marcará el regreso de T.O.P a la música en solitario después de 13 años ya que, en 2013, lanzó el tema DOOM DADA, además, se convierte en su primer lanzamiento después de que se retiró de BIGBANG en 2023. En conversación con Rolling Stone UK, el cantante de 38 años dio detalles de su regreso a la industria.

“Durante años he dedicado la mayor parte de mi tiempo, si no todo, a crear música, y como resultado de ello he acumulado muchísima música. Así que no puedo decirte exactamente cuándo, pero espero poder compartirla con el mundo porque siento que es mi deber compartir mi música con los fans. Y espero poder hacerlo tarde o temprano. Más pronto que tarde“.

¿Por qué T.O.P. se retiró de BIGBANG?

Uno de los grupos de K-pop más influyentes en la industria musical fue BIGBANG. T.O.P. recibió una condena por consumir marihuana durante sus días libres en el servicio militar en 2017. Este escándalo hizo que renunciara de manera definitiva al mundo del entretenimiento en 2020 y aseguró que no volvería a Corea del Sur.

En conversación con Sports Kyunghang en enero de 2025, mencionó que hizo mucho daño a la imagen de la banda y a la compañía YG, sus representantes.

“Si volviera al grupo al que causé daño, el equipo/miembros también serían etiquetados por los errores que cometí en el pasado, y no sería capaz de enfrentarme a ellos. El sufrimiento en mi interior es tan grande que llevo mucho tiempo diciendo que quiero marcharme”, dijo.

“Me fui por decisión propia debido a lo culpable que me sentía. Por eso, cuando veo mensajes de fans que quieren una reunión o cuando veo fotos de los miembros juntos, es como ver las fotos de una familia que he perdido. Nadie que no esté directamente implicado puede entender el dolor y el sufrimiento. Dicho esto, la forma en que me fui puede haber sido precipitada”, agregó.

¿Quién es T.O.P en ‘El juego del calamar’?

Thanos es un personaje ficticio proveniente del universo de Marvel, conocido como uno de los villanos más emblemáticos y poderosos. Sin embargo, su inclusión en el contexto de El juego del calamar 2 en Netflix es una mezcla inusual y creativa, dado que en la serie surcoreana es el nombre artístico de un rapero interpretado por T.O.P.

Con su cabello morado, quiso darle un toque personal como el villano de la UCM; sin embargo, en Squid Game (nombre de la producción en inglés), perdió su dinero en criptomonedas por lo que decidió ingresar a la competencia. Pese a que pertenece al grupo que quiere continuar con los juegos mortales, se ha ganado el cariño del público, además, algunos fanáticos lo calificaron como el mejor personaje de la historia.

Por ese motivo, el creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, confirmó que sí está inspirado en el malvado de Marvel. “El motivo por el que escogí llamarlo Thanos… Sé que no es un nombre que encaje del todo con un rapero, pero mi intención era crear un personaje al que los fans de todo el mundo pudieran adorar. Estoy muy agradecido por todo el cariño que está recibiendo”, mencionó.

A pesar de haber estado alejado del mundo artístico durante años, su regreso dejó sorprendido a más de uno. “Creo que necesitó mucho coraje, de cierta forma, para interpretar a un personaje que, además, comparte varias similitudes bastante negativas con él mismo. Por eso pienso que fue muy valiente al asumir ese papel”, agregó Dong-hyuk.