Alex Honnold escalará el rascacielos Taipei 101 sin protección: a qué hora y cómo ver la transmisión en Netflix

La plataforma apostará por la transmisión en directo de la peligrosa escalada. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Netflix anunció que transmitirá en vivo el ascenso del escalador Alex Honnold al rascacielos Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, en un evento especial titulado Skyscraper Live. La transmisión será este viernes, 23 de enero, y estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma de streaming.

El desafío de Alex Honnold

Alex Honnold es un escalador estadounidense reconocido a nivel mundial por su estilo free solo, que implica escalar sin cuerdas ni arneses. La hazaña de este evento será escalar el Taipei 101, un edificio de 508 metros y 101 pisos ubicado en Taipéi, Taiwán, sin ningún tipo de equipo de protección.

Este ascenso representa uno de los desafíos más audaces de la carrera de Honnold y marca su primer intento de escalar un rascacielos tan alto en estilo solo integral, modalidad en la que cualquier error puede tener consecuencias fatales.

Fecha y horarios de la transmisión en Netflix

La transmisión en vivo del ascenso de Honnold podrá ser vista en distintas regiones del mundo según los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m. (hora local)

8:00 p.m. (hora local) México y Centroamérica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 02:00 a.m. del sábado 24 de enero



¿Dónde y cómo ver el evento en vivo?

Para acceder, solo se requiere iniciar sesión en Netflix y buscar el evento destacado en la pantalla principal o activar la opción de notificaciones para no perderse el inicio.