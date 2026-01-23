Con el trofeo y sus dos esposas: así celebró el presidente de Senegal la Copa Africana de Naciones

La consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 no solo dejó emociones en la cancha, sino también una escena que rápidamente se volvió viral a nivel internacional. Tras vencer 1-0 a Marruecos en una final marcada por la tensión y la intensidad, el presidente Bassirou Diomaye Faye presentó el trofeo acompañado por sus dos esposas.

La imagen del mandatario junto a las mujeres captó la atención de medios y usuarios en redes sociales, generando un amplio debate.

Una de las protagonistas de la postal viral fue Absa Faye, la segunda esposa del presidente, quien celebró públicamente la victoria del equipo a través de su cuenta en X (antes Twitter).

“Acoger a los Leones de Senegal, campeones de África, junto al presidente de la República fue una inmensa alegría. Más que una victoria, les han ofrecido al pueblo una alegría compartida y una unidad recuperada. Gracias, Gaïndé. Su victoria nos eleva porque nos une”, escribió.

En Senegal, el título de primera dama lo lleva la primera esposa y en este caso es Marie Khone Faye, quien también aparece en la foto luciendo un look total white.

Accueillir les Lions du Sénégal, champions d’Afrique, aux côtés du Président de la République fut une immense joie.

Plus qu’une victoire, vous avez offert au peuple une joie partagée et une unité retrouvée.



Merci, Gaïndé. Votre victoire nous élève parce qu’elle nous unit.… pic.twitter.com/tk3MIZYnog — Absa Faye (@AbsaFaye_SN) January 21, 2026

La victoria de Senegal frente a Marruecos en la Copa Africana

El 18 de enero, Senegal alzó la copa para su país. Un gol del delantero del Villarreal, Pape Gueye, al inicio de la prórroga, coronó como campeón de la Copa Africana de Naciones a Senegal, en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar Brahim Díaz con un penal fallado a los 98 minutos.

Este título, el segundo obtenido por senegalés tras el conseguido en el 2021, estuvo marcado por el escándalo que generó una amenaza de abandono por parte de Senegal cuando se señaló un penal a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR.

Brahim, al que le cometieron la falta dentro del área, ejecutó el lanzamiento a lo 'Panenka' y lo detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy.

El partido prosiguió, Marruecos se quedó sin triunfo y Senegal resucitó y logró la victoria con el tanto de Gueye.