Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con el trofeo y sus dos esposas: así celebró el presidente de Senegal la Copa Africana de Naciones

Absa Faye es la segunda esposa de Bassirou Diomaye Faye. Marie Khone Faye es Primera Dama de Senegal.
Absa Faye es la segunda esposa de Bassirou Diomaye Faye. Marie Khone Faye es Primera Dama de Senegal. | Fuente: X: @AbsaFaye_SN
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Bassirou Diomaye Faye tuvo en sus manos la copa de Senegal después de que la selección venciera por la mínima diferencia a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

La consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 no solo dejó emociones en la cancha, sino también una escena que rápidamente se volvió viral a nivel internacional. Tras vencer 1-0 a Marruecos en una final marcada por la tensión y la intensidad, el presidente Bassirou Diomaye Faye presentó el trofeo acompañado por sus dos esposas.

La imagen del mandatario junto a las mujeres captó la atención de medios y usuarios en redes sociales, generando un amplio debate.

Una de las protagonistas de la postal viral fue Absa Faye, la segunda esposa del presidente, quien celebró públicamente la victoria del equipo a través de su cuenta en X (antes Twitter).

“Acoger a los Leones de Senegal, campeones de África, junto al presidente de la República fue una inmensa alegría. Más que una victoria, les han ofrecido al pueblo una alegría compartida y una unidad recuperada. Gracias, Gaïndé. Su victoria nos eleva porque nos une”, escribió. 

En Senegal, el título de primera dama lo lleva la primera esposa y en este caso es Marie Khone Faye, quien también aparece en la foto luciendo un look total white.

La victoria de Senegal frente a Marruecos en la Copa Africana

El 18 de enero, Senegal alzó la copa para su país. Un gol del delantero del Villarreal, Pape Gueye, al inicio de la prórroga, coronó como campeón de la Copa Africana de Naciones a Senegal, en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar Brahim Díaz con un penal fallado a los 98 minutos. 

Este título, el segundo obtenido por senegalés tras el conseguido en el 2021, estuvo marcado por el escándalo que generó una amenaza de abandono por parte de Senegal cuando se señaló un penal a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR.

Brahim, al que le cometieron la falta dentro del área, ejecutó el lanzamiento a lo 'Panenka' y lo detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy.

El partido prosiguió, Marruecos se quedó sin triunfo y Senegal resucitó y logró la victoria con el tanto de Gueye.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Copa Africana de Naciones 2025 Senegal

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA