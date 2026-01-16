‘Bridgerton’: se confirma las protagonistas de la temporada 5 y 6 de la serie de Netflix

La trama de la cuarta temporada de Bridgerton se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Esta historia se adaptó del tercer libro de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman (conocido en español como Te doy mi corazón).

A pesar de que ya tres de sus hermanos han encontrado el amor y se han casado, Benedict sigue sin querer comprometerse. Su perspectiva cambia cuando conoce a una enigmática y fascinante mujer, Sophie Beckett (Yerin Ha), apodada la Lady in Silver (dama de plata), en un elegante baile de máscaras.

Si bien ya todo está listo para el estreno de la primera parte el 29 de enero, Netflix reveló quiénes serán las protagonistas de la temporada 5 y 6.

Las protagonistas de la temporada 5 y 6 de Bridgerton

De acuerdo con la showrunner Jess Brownell, las historias que se contarán serán las de Eloise y Francesca en la quinta y sexta temporada de Bridgerton, sin embargo, no quiso revelar cuál de las dos llegará primero.

Cabe resaltar que Claudia Jessie, actriz que le da vida a Eloise, tampoco dio detalles de lo que se verá próximamente en la serie:

“Ojalá pudiera decir que he empezado a trabajar en (la historia de Eloise). Eso me haría parecer muy profesional si estuviera empezando a trabajar en ello”, declaró a Deadline.

¿Quién es Yerin Ha, actriz que interpretará a Sophie Beckett en Bridgerton 4?

Nacida en Sídney, Australia, Yerin Ha, de 27 años, es una actriz de origen coreano que comenzó a ganarse un lugar en la industria del entretenimiento. Proveniente de una familia con una rica tradición actoral, su abuela, la reconocida actriz coreana Son Sook, es una figura notable en el mundo del K-drama, especialmente conocida por su papel en Mi señor.

Además, sus padres se conocieron mientras estudiaban actuación, lo que influyó profundamente en la carrera de Ha desde su infancia.

"Mi abuela es actriz y mis padres se conocieron en la escuela de actuación, así que siempre he crecido con este conocimiento de lo que son el teatro y la pantalla, por lo que siempre me interesó", dijo una entrevista para Vogue Australia en 2019.

Su formación actoral comenzó a una edad temprana, cuando a los 15 años audicionó para una escuela de artes escénicas en Seúl, Corea del Sur. Tras completar tres años de entrenamiento intenso, regresó a Australia para continuar su desarrollo en el Instituto Nacional de Arte Dramático.