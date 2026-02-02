BTS llegará a Netflix con un primer concierto en vivo y un documental sobre su álbum ‘Arirang’

BTS estará en Netflix con un primer concierto transmitido en vivo —y en directo— desde el histórico Gwanghwamun, en Seúl, el próximo 21 de marzo de 2026 a las 6 a. m. (hora peruana) siendo el primer show del grupo transmitido en todo Corea del Sur “exclusivamente” por la plataforma.
Fue Netflix quien difundió este lunes, en todas sus redes sociales, el lanzamiento de ‘BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, el cual marca el regreso del grupo luego de casi cuatro años de pausa. Esto, luego de que sus integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook regresaran de completar el servicio militar obligatorio en su país.
En efecto, este primer concierto de BTS celebrará el lanzamiento, el próximo 20 de marzo, de Arirang, el quinto álbum de estudio de la banda donde explora su identidad, sus raíces y la evolución de la agrupación hasta el reencuentro con sus fans este 2026.
Días atrás, Netflix y HYBE anunciaron oficialmente el esperado regreso de la banda K-pop con el anuncio de ARIRANG World Tour (2026–2027), una gira mundial donde BTS recorrerá 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente, siendo así una de las vueltas más importantes de bandas pop en la historia de la música y generando un gran revuelo entre los fans en todo el mundo.