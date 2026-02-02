Últimas Noticias
BTS llegará a Netflix con un primer concierto en vivo y un documental sobre su álbum ‘Arirang’

BTS desata la locura y llega a Netflix con un primer concierto transmitido en vivo.
| Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Desde Corea del Sur, Netflix transmitirá el comeback de BTS el próximo 21 de marzo. Además, programó el estreno del nuevo documental 'BTS: El regreso' sobre quinto álbum ‘Arirang’.

BTS estará en Netflix con un primer concierto transmitido en vivo —y en directo— desde el histórico Gwanghwamun, en Seúl, el próximo 21 de marzo de 2026 a las 6 a. m. (hora peruana) siendo el primer show del grupo transmitido en todo Corea del Sur “exclusivamente” por la plataforma.

Fue Netflix quien difundió este lunes, en todas sus redes sociales, el lanzamiento de ‘BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, el cual marca el regreso del grupo luego de casi cuatro años de pausa. Esto, luego de que sus integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook regresaran de completar el servicio militar obligatorio en su país.

En efecto, este primer concierto de BTS celebrará el lanzamiento, el próximo 20 de marzo, de Arirang, el quinto álbum de estudio de la banda donde explora su identidad, sus raíces y la evolución de la agrupación hasta el reencuentro con sus fans este 2026.

Días atrás, Netflix y HYBE anunciaron oficialmente el esperado regreso de la banda K-pop con el anuncio de ARIRANG World Tour (2026–2027), una gira mundial donde BTS recorrerá 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente, siendo así una de las vueltas más importantes de bandas pop en la historia de la música y generando un gran revuelo entre los fans en todo el mundo.

BTS tendrá un nuevo documental en Netflix titulado 'BTS: El regreso'.
| Fuente: Facebook (BTS)

BTS tendrá su propio documental en Netflix sobre su regreso

Aparte del concierto en vivo en Seúl, Netflix anunció el estreno del documental titulado BTS: El regreso, el cual estará disponible en la plataforma desde el 27 de marzo de 2026.

Este proyecto, el cuál será dirigido por el director Bao Nguyen, mostrará el proceso de creación del nuevo álbum Arirang a través de una visión íntima y sin precedentes al proceso creativo de la producción del disco con los mejores momentos.

Asimismo, el documental retratará como los siete integrantes de BTS retomaron su trabajo creativo en Los Ángeles donde enfrentan preguntas personales y profesionales.

En efecto, según información compartido por Netflix y HYBE, este proyecto se enfoca en cómo la banda "honra su pasado sin quedar atrapados en él y cómo avanzar como grupo tras años de cambios personales". "El largometraje promete ser un retrato emotivo de resiliencia, hermandad y reinvención", precisa.

¿Por qué BTS decidió llamar 'Arirang' a su nuevo álbum?

BTS anunció que su próximo álbum llevará por título Arirang, una alusión a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music, en el primer disco de la agrupación de Corea del Sur en casi cuatro años.

El disco, cuya publicación está programada para el 20 de marzo, contará con 14 pistas y será el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde Proof (2022).

La selección del nombre del nuevo disco de BTS da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado.

Según informó EFE, el origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza. “La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad”, señaló la agencia.

