BTS llegará a Netflix con un primer concierto en vivo y un documental sobre su álbum ‘Arirang’

BTS tendrá un nuevo documental en Netflix titulado 'BTS: El regreso'. | Fuente: Facebook (BTS)

BTS tendrá su propio documental en Netflix sobre su regreso

Aparte del concierto en vivo en Seúl, Netflix anunció el estreno del documental titulado BTS: El regreso, el cual estará disponible en la plataforma desde el 27 de marzo de 2026.

Este proyecto, el cuál será dirigido por el director Bao Nguyen, mostrará el proceso de creación del nuevo álbum Arirang a través de una visión íntima y sin precedentes al proceso creativo de la producción del disco con los mejores momentos.

Asimismo, el documental retratará como los siete integrantes de BTS retomaron su trabajo creativo en Los Ángeles donde enfrentan preguntas personales y profesionales.

En efecto, según información compartido por Netflix y HYBE, este proyecto se enfoca en cómo la banda "honra su pasado sin quedar atrapados en él y cómo avanzar como grupo tras años de cambios personales". "El largometraje promete ser un retrato emotivo de resiliencia, hermandad y reinvención", precisa.

¿Por qué BTS decidió llamar 'Arirang' a su nuevo álbum?

BTS anunció que su próximo álbum llevará por título Arirang, una alusión a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music, en el primer disco de la agrupación de Corea del Sur en casi cuatro años.

El disco, cuya publicación está programada para el 20 de marzo, contará con 14 pistas y será el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde Proof (2022).

La selección del nombre del nuevo disco de BTS da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado.

Según informó EFE, el origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza. “La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad”, señaló la agencia.

🚨¡ATENCIÓN ARMY!🚨

Agárrense porque el comeback más esperado llega a Netflix. 🎶



🎤BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG

📅21 de marzo 5:00 a.m. MX

BTS se presentará en la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl EN VIVO a nivel mundial, exclusivamente en Netflix.



🎥BTS: EL REGRESO… pic.twitter.com/SeNjAcDGue — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 3, 2026