Críticas de la Parte 1 de ‘Bridgerton 4’: esto opinan sobre los cuatro primeros capítulos de la serie de Netflix

Luego de una pausa de casi dos años, Bridgerton volvió a Netflix con el estreno de la primera parte de su cuarta temporada. Esta historia se centra en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) que embarca su primer romance serio con la llegada de Sophie Baek (Yerin Ha), de quien se enamora a primera vista.

Como se recuerda, los fans están familiarizados con la trama de esta serie romántica de época.

A pesar de haber debutado con una calificación positiva, también ha recibido comentarios negativos por el desarrollo de la historia que parece ser sacado del cuento de Cenicienta. Te compartimos las reseñas más destacas.

¿Qué dice la crítica de la Parte 1 de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

De acuerdo con el medio internacional The Times “Bridgerton es una serie absurda y exagerada”, sin embargo, mencionó que estas series de época añaden “un toque de color y una excelente fuente de inspiración romántica para enero y febrero”.

Por otro lado, The Guardian, destacó el vestuario y la escenografía: “El estilo de Cenicienta está sorprendentemente libre de cinismo y hay mucha ternura en el romance”.

Variety no se fijó tanto en la trama de la historia de Bridgerton, sino cómo la serie hace que los espectadores se sientan parte dé:

“Los espectadores son llevados a las cocinas, lavanderías y las habitaciones privadas de quienes mantienen la vida de la alta sociedad en orden. Ver sus preocupaciones, dificultades, alegrías y la enorme cantidad de trabajo que realizan amplía el mundo de Bridgerton de una manera necesaria para que la audiencia disfrute de las próximas cuatro temporadas”.

Según Collider, el protagónico de Yerin Ha quien le da vida a Sophie Baek y que es el interés amoroso de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), le da un plus a la historia: “Gracias a ella se da un mayor protagonismo a las clases sociales menos valoradas y una dedicación continua a priorizar la razón principal por la que los espectadores siguen sintonizando una y otra vez: el aparentemente insuperable viaje hacia un final feliz”.

Bridgerton ha tenido buenos y malos comentarios debido a que comparan la historia con el cuento de la Cenicienta. The Telegraph, por ejemplo, cree que “es demasiado cursi”.

“La serie fue un soplo de aire fresco cuando se estrenó, pero ahora es Mills & Boon (editora de novelas románticas de 1908) con un presupuesto de Netflix [...] Thompson y Ha se conectan de maravilla. Pero el resto de la serie es más cursi que una fondue”.

Asimismo, USA Today cree que es más de lo mismo: “La cuarta temporada podría haber sido una puerta abierta a algo nuevo, aunque los guionistas se vieron limitados por un material original poco ideal. En cambio, resulta tediosa y lenta, con escasos momentos de verdadera pasión e intriga”.

¿Cuál es el reparto de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la nueva temporada de Bridgerton.

Benedict Bridgerton - Luke Thompson

Sophie Beckett - Yerin Ha

Lady Araminta Gun - Lady Leung

Rosamund Li - Michelle Mao

Posy Li - Isabella Wei

Colin Bridgerton - Luke Newton

Penelope Featherington - Nicola Coughlan

Marcus Anderson - Daniel Francis

Lord Debling - Sam Phillips

Dankworth - James Phoon

Kate Sharma - Simone Ashley

Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey

Reina Charlotte - Golda Rosheuvel

Lady Danbury - Adjoa Andoh

Francesca Bridgerton - Hanna Dodd

Brimsley - Hufh Sachs

Alice Mondrich - Emma Naomi

Philipa Featherington - Harriet Cains

Eloise Bridgerton - Claudia Jessie

Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale

Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt

Gregory Bridgerton - Will Tilston

Portia Featherington - Polly Walker

Cressida Cowper - Jessica Massden

Will Mondrich - Martins Imhangbe

Lady Tilley - Hannah New

Lord Kilmartin - Victor Alli

Violet Bridgerton - Ruth Gemmell

Albion Finch - Lorn Macdonald

Paul Suarez - Lucas Aurelio

Genevieve - Thalia Besson

Giorgio Barbieri - Rupert Everett

Antonia Muratori - Anna Galiena

Giancarlo - Raoul Bova