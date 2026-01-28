Parte 1 de ‘Bridgerton 4’: a qué hora estrena en Perú, lista de capítulos y lo que se sabe de serie de Netflix

Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata.

Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, él se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?

Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.

¿Cuándo estrena la parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton?

La primera parte de Bridgerton 4 llegará este jueves 29 de enero.

¿A qué hora estrena la parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton?

Conoce los horarios para el estreno de la primera parte de Bridgerton 4. Recuerda que depende del país:

España: 9:00 a.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.

Perú , Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.

, Colombia, Panamá, Ecuador: Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 a.m.

¿Cuál es el reparto de la temporada 4 de Bridgerton?

Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la próxima temporada de Bridgerton.

Benedict Bridgerton - Luke Thompson

Sophie Beckett - Yerin Ha

Lady Araminta Gun - Lady Leung

Rosamund Li - Michelle Mao

Posy Li - Isabella Wei

Colin Bridgerton - Luke Newton

Penelope Featherington - Nicola Coughlan

Marcus Anderson - Daniel Francis

Lord Debling - Sam Phillips

Dankworth - James Phoon

Kate Sharma - Simone Ashley

Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey

Reina Charlotte - Golda Rosheuvel

Lady Danbury - Adjoa Andoh

Francesca Bridgerton - Hanna Dodd

Brimsley - Hufh Sachs

Alice Mondrich - Emma Naomi

Philipa Featherington - Harriet Cains

Eloise Bridgerton - Claudia Jessie

Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale

Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt

Gregory Bridgerton - Will Tilston

Portia Featherington - Polly Walker

Cressida Cowper - Jessica Massden

Will Mondrich - Martins Imhangbe

Lady Tilley - Hannah New

Lord Kilmartin - Victor Alli

Violet Bridgerton - Ruth Gemmell

Albion Finch - Lorn Macdonald

Paul Suarez - Lucas Aurelio

Genevieve - Thalia Besson

Giorgio Barbieri - Rupert Everett

Antonia Muratori - Anna Galiena

Giancarlo - Raoul Bova

Guía de episodios de la temporada 4 de Bridgerton

Los 4 primeros capítulos se estrenarán este 29 de enero:

Episodio 1: The Waltz

Episodio 2: Time Transfixed

Episodio 3: The Field Next to the Other Road

Episodio 4: An Offer from a Gentleman

Después, los otros 4 a partir del 26 de febrero:

Episodio 5: Yes or No

Episodio 6: The Passing Winter

Episodio 7: The Beyond

Episodio 8: Dance in the Country

¿Dónde ver online la temporada 4 de Bridgerton?

La historia de Bridgerton solo está disponible en Netflix.