Parte 1 de ‘Bridgerton 4’: a qué hora estrena en Perú, lista de capítulos y lo que se sabe de serie de Netflix

Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata.
Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).
Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, él se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?
Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.
¿Cuándo estrena la parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton?
La primera parte de Bridgerton 4 llegará este jueves 29 de enero.
¿A qué hora estrena la parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton?
Conoce los horarios para el estreno de la primera parte de Bridgerton 4. Recuerda que depende del país:
- España: 9:00 a.m.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.
- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.
- Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.
- Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 a.m.
¿Cuál es el reparto de la temporada 4 de Bridgerton?
Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la próxima temporada de Bridgerton.
- Benedict Bridgerton - Luke Thompson
- Sophie Beckett - Yerin Ha
- Lady Araminta Gun - Lady Leung
- Rosamund Li - Michelle Mao
- Posy Li - Isabella Wei
- Colin Bridgerton - Luke Newton
- Penelope Featherington - Nicola Coughlan
- Marcus Anderson - Daniel Francis
- Lord Debling - Sam Phillips
- Dankworth - James Phoon
- Kate Sharma - Simone Ashley
- Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey
- Reina Charlotte - Golda Rosheuvel
- Lady Danbury - Adjoa Andoh
- Francesca Bridgerton - Hanna Dodd
- Brimsley - Hufh Sachs
- Alice Mondrich - Emma Naomi
- Philipa Featherington - Harriet Cains
- Eloise Bridgerton - Claudia Jessie
- Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale
- Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt
- Gregory Bridgerton - Will Tilston
- Portia Featherington - Polly Walker
- Cressida Cowper - Jessica Massden
- Will Mondrich - Martins Imhangbe
- Lady Tilley - Hannah New
- Lord Kilmartin - Victor Alli
- Violet Bridgerton - Ruth Gemmell
- Albion Finch - Lorn Macdonald
- Paul Suarez - Lucas Aurelio
- Genevieve - Thalia Besson
- Giorgio Barbieri - Rupert Everett
- Antonia Muratori - Anna Galiena
- Giancarlo - Raoul Bova
Guía de episodios de la temporada 4 de Bridgerton
Los 4 primeros capítulos se estrenarán este 29 de enero:
Episodio 1: The Waltz
Episodio 2: Time Transfixed
Episodio 3: The Field Next to the Other Road
Episodio 4: An Offer from a Gentleman
Después, los otros 4 a partir del 26 de febrero:
Episodio 5: Yes or No
Episodio 6: The Passing Winter
Episodio 7: The Beyond
Episodio 8: Dance in the Country
¿Dónde ver online la temporada 4 de Bridgerton?
La historia de Bridgerton solo está disponible en Netflix.