‘Bridgerton 4’: Benedict y Sophie, más cerca que nunca en el avance oficial de la segunda parte

Netflix eleva la temperatura del romance en un adelanto de 30 segundos que anticipa una segunda parte marcada por la pasión, las decisiones que cambiarán el destino de Benedict Bridgerton.

“No dejes escapar el romance”. Con ese mensaje, Netflix lanzó este martes el primer avance oficial de la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton, que llega con nuevas imágenes del intenso vínculo entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, protagonistas absolutos de esta entrega.

Aunque el adelanto dura apenas 30 segundos, deja claro que, si la primera parte se centró en el desarrollo emocional de la pareja, los nuevos episodios llevarán la historia a un nivel más profundo, donde los sentimientos, la atracción y los conflictos internos tomarán el control.

Mira el avance de la parte 2 de Bridgerton: Temporada 4 a continuación...

¿Qué vemos en el avance?

El clip abre con un plano cerrado de Benedict (Luke Thompson), mirando fijamente a alguien fuera de cámara. La escena se intercala con una toma similar de Sophie (Yerin Ha), estableciendo de inmediato la tensión entre ambos.

Luego, el avance muestra una habitación iluminada por el fuego de una chimenea, con una bañera llena de agua caliente en el centro. Benedict se acerca y la rodea lentamente, mientras Sophie replica el movimiento. Las miradas se cruzan, los rostros se acercan y ambos se dejan llevar por la pasión.

Netflix también compartió un nuevo póster oficial con el mensaje “Soplan nuevos vientos”. En la imagen, ambientada en otoño, hojas secas flotan alrededor de la pareja, que aparece muy cerca, a punto de besarse. Benedict sostiene con delicadeza el rostro de Sophie, mientras ella apoya su mano sobre el torso de él.

Luke Thompson y Yerin Ha protagonizan la cuarta temporada de 'Bridgerton'.Fuente: Netflix

¿De qué trata Bridgerton: Temporada 4?

Producida por Shondaland y bajo la supervisión creativa de Jess Brownell, la cuarta temporada de Bridgerton se inspira directamente en los cuentos de hadas clásicos. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), reacio al matrimonio y a las convenciones sociales, ve su mundo transformado cuando conoce a una misteriosa mujer enmascarada durante un baile.

Mientras intenta descubrir quién es ella, Benedict se cruza nuevamente con Sophie Baek (Yerin Ha), una ingeniosa y valiente sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun. Atrapado entre la ilusión y la realidad, Benedict deberá enfrentarse a sus propios prejuicios y decidir si el amor puede superar las barreras de clase impuestas por la sociedad.

Isabella Wei, Katie Leung y Michelle Mao se incorporan al elenco de la cuarta temporada de 'Bridgerton'.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Bridgerton: Temporada 4?

El elenco principal incluye a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton Yerin Ha como Sophie Baek

como Sophie Baek Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

como Anthony Bridgerton Simone Ashley como Kate Bridgerton

como Kate Bridgerton Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

como Penelope Bridgerton Luke Newton como Colin Bridgerton

como Colin Bridgerton Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

como Violet Bridgerton Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

como la reina Charlotte Adjoa Andoh como Lady Danbury

como Lady Danbury Katie Leung como Lady Araminta Gun

como Lady Araminta Gun Hannah Dodd como Francesca Stirling

como Francesca Stirling Victor Alli como John Stirling

como John Stirling Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown

Completan el reparto: Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Michelle Mao, Emma Naomi, Hugh Sachs, Will Tilston, Polly Walker e Isabella Wei.

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson y Ruth Gemmell como Violet Bridgerton, en una escena de la cuarta temporada de 'Bridgerton'.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Bridgerton: Temporada 4?

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará el 26 de febrero en Netflix. Los cuatro episodios de la temporada uno ya se encuentran disponibles en la plataforma, junto con las tres temporadas anteriores y la precuela La reina Charlotte: una historia de Bridgerton.

La segunda parte de la cuarta temporada de 'Bridgerton' llegará a Netflix en febrero.Fuente: Netflix

