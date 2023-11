Netflix adquiere 'La quinta rueda', comedia protagonizada por Kim Kardashian

Kim Kardashian protagonizará una nueva comedia que será transmitida por Netflix. La modelo y socialité estadounidense llegará pronto al streaming en la popular plataforma luego de una disputa con otras cinco compañías que competían para que Kim pueda estar en sus transmisiones; no obstante, fue Netflix quien se llevará el rodaje, según informó Deadline.

Cabe mencionar que antes de que Kim Kardashian y las coguionistas Paula Pell y Janine Brito firmaran por Netflix, dos de las empresas que buscaban la película decidieron retroceder en el último minuto lo que permitió que la popular plataforma pueda adquirir el filme sin conocerse la cantidad final desembolsada.

Es importante recalcar que 'The Fifth Wheel' o 'La quinta rueda' todavía no está escrita ni rodada por lo que solo se vendió el argumento y la idea para que Netflix pueda ser el espacio donde se transmita la comedia que Kim Kardashian hará junto a otro grupo de actrices por confirmar.

De acuerdo con información de Variety, Kim Kardashian, quien también se desenvuelve como una exitosa empresaria de ropa en Estados Unidos, buscará usar sus redes sociales para promocionar su nueva película. “Ayuda que tenga 364 millones de seguidores en Instagram, así como un reality show, recientemente titulado ‘Las Kardashian’ para documentar cada uno de sus movimientos”, menciona el portal.

Kim Kardashian también será productora de su nueva película 'La quinta rueda'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Caroline Brehman

En esa misma línea, TMZ señala que Kim Kardashian no solo actuará en su nueva película sino que también será productora junto con Paula Pell y otro grupo de ejecutivos en la industria. Asimismo, el medio menciona que si bien la historia de la trama es “un secreto” lo cierto es que tanto Pell como Brito querían desde un comienzo que Kim sea la protagonista del filme.

“El rumor es que Paula Pell y Janine Brito pensaron en Kim Kardashian para este proyecto y se lo propusieron. Después de que ella se subiera a bordo, empezaron a recorrer la ciudad tan pronto que como terminó la huelga de actores y a hacer compras de forma colectiva”, señala TMZ en su informe.

Kim Kardashian protagoniza serie 'American Horror Story: Delicate'

Kim Kardashian se encuentra protagonizando junto a Emma Roberts la temporada 12 de la serie de FX 'American Horror Story: Delicate' que estrenó su primera parte el último 20 de setiembre.

En el adelanto de FX se ve que Alcott (Emma Roberts) soñar con tener pronto a su bebé en sus brazos para luego ganar un Oscar, pero al estar en ese dilema, descubre que hay una misteriosa mujer siguiéndole. Por otro lado, Kim Kardashian le dará vida a una amiga cercana de la actriz, pero no parece tener buenas intenciones.