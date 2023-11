“Me voy contento”: Sergio ‘Checho’ Ibarra fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’ sigue con su etapa de eliminación y ahora fue el turno de Sergio ‘Checho’ Ibarra quien tuvo que abandonar la competencia en la emisión del programa el último sábado 4 de noviembre al no satisfacer a los jueces Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli con la preparación de ‘Un suspiro a la limeña’ y ‘Pato a la hierbabuena con naranja agría’.

En esta ocasión, el presentador de televisión no pudo con las exigencias del jurado y tuvo que abandonar la competencia luego de que Tilsa Lozano, Christian Ysla y Fiorella Cayo fueran salvados. Es así como el ‘Checho’ se despidió de sus compañeros al convertirse en el sexto eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Me voy contento, me voy bien, porque hice un par de platos que me gustaron y lo estoy haciendo en mi casa. He aprendido un par de platos y eso es interesante, ahora seguir a Giacomo para seguir aprendiendo en la casa, así que un abrazo a todos y los que han quedado, mucha suerte muchachos”, expresó el exfutbolista.

Por otro lado, los jueces tuvieron elogios para Sergio Ibarra mostrando su pena por la decisión de eliminar al argentino. “Tu nivel de compromiso no queda en duda. Te has comprometido claramente en la competencia. Has avanzado notablemente, siento que te faltó un poco más de experiencia y refinamiento pero desde que entraste a querer irte el primer día, has avanzado mucho Checho”, sostuvo Giacomo Bocchio.

Checho Ibarra fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos', pero podría volver en 'Batallas culinarias'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

En esa misma línea, Nelly Rossinelli señaló: “’Checho’, aún recuerdo tu cara diciendo que haga acá, en que me he metido pero después hiciste grandes platos con los que estoy segura vas a deleitar a tu familia, a tu nieta, a tus hijos, a tu esposa y seguro los vas a disfrutar. Gracias por este tiempo. Eres una persona que inspira”.

Finalmente, Javier Masías recordó la etapa futbolística del ‘Checho’ Ibarra y mencionó que lo comparó con su rendimiento en la cocina en ‘El Gran Chef Famosos’ “Me gustó verte brillar en esta cocina, equivocarte y sobreponerte y ver cómo ese espíritu competitivo volvía encender las hornillas. Me parte el corazón que te vayas ahora, me parte el corazón porque te vas a la mitad del partido pero a veces así es son los partidos, así es el fútbol, y así es la cocina”, sostuvo.

‘Checho’ Ibarra podría volver tras ‘Batallas culinarias’

Sergio ‘Checho’ Ibarra podría regresar a ‘El Gran Chef Famosos’ ya que desde este lunes 6 de noviembre, el programa tendrá una etapa de ‘Batallas culinarias’ donde los eliminados: Ximena Hoyos, Flor Polo, Renato Rossini (padre e hijo) y Saskia Bernaola competirán con otros famosos para determinar su vuelta, o no, a la cocina.

En esta oportunidad, los retadores serán: Carolina Braedt, Julián Zucchi, Germán Loero, Nancy Cavagnari, Claudia Berninzon y Alicia Mercado.