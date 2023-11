'El Gran Chef Famosos': retadores llegan para batallar con eliminados de la cuarta temporada

‘El Gran Chef Famosos’ estrenará desde este lunes 6 de noviembre a partir de las 7.45 p. m. su nuevo formato ‘Batallas culinarias’ donde los seis eliminados de la cuarta temporada del reality de cocina: 'Checho' Ibarra, Ximena Hoyos, Flor Polo, Renato Rossini, Renato Rossini Jr. y Saskia Bernaola tendrá una “última oportunidad” para volver a la cocina e intentar, una vez más, satisfacer el paladar de los jueces: Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

En efecto, por medio de una promoción emitida al final del programa el último sábado, se conoció que los concursantes que fueron eliminados tendrían la posibilidad de regresar a ‘El Gran Chef Famosos’. “Solo hay una última oportunidad de que regresen a la competencia, tendrá que batallar con seis nuevos famosos que vienen por su lugar”, expresó el conductor José Peláez en la propaganda de un minuto.

Seguidamente, aparecieron los nuevos retadores de ‘El Gran Chef Famosos: batallas culinarias’ que buscarán entrar al reality. Se trata del actor Julián Zucchi, el comediante Germán Loero, la actriz Alicia Mercado (quien protagoniza la película 'Susy, una vedette en el Congreso'), la exintegrante de Torbellino, Claudia Berninzon, la destacada actriz Nancy Cavagnari y Carolina Braedt, conocida influencer que estuvo en una batalla legal con Bruno Vega.

“Llegaron los retadores. Ellos están listos para dejarlo todo en la cocina”, describe un post en las redes sociales de ‘El Gran Chef Famosos’ junto a las fotografías de los nuevos competidores. Por su parte, José Peláez señaló al final de la promoción: “Prepárense para las batallas más emocionantes y divertidas de la televisión. ‘El Gran Chef Famosos: batallas culinarias’. ¿Te lo piensas perder?”.

🔥LLEGARON LOS RETADORES🔥 Ellos ya están listos para dejarlo todo en la cocina 🍱 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/0UMNzQqHfW — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) November 5, 2023

Cabe mencionar que esta posibilidad de retorno a ‘El Gran Chef Famosos’ se da luego de diversos pedidos que hizo Renato Rossini por la salida de su hijo Renato Rossini Jr. De igual manera, los demás competidores eliminados iniciaron una huelga pidiendo que todos tengan la oportunidad de regresar al programa, petición que también fue respaldada por el público televidente y que ahora se verá con el formato ‘Batallas culinarias’.

‘Checho’ Ibarra fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’

El último sábado, Sergio ‘Checho’ Ibarra tuvo que dejar ‘El Gran Chef Famosos’ al no satisfacer a los jueces con la preparación de ‘Un suspiro a la limeña’ y ‘Pato a la hierbabuena con naranja agría’. El exfutbolista se convirtió en el sexto eliminado de la competencia luego de que Tilsa Lozano, Christian Ysla y Fiorella Cayo fueran salvados.

“Me voy contento, me voy bien, porque hice un par de platos que me gustaron y lo estoy haciendo en mi casa. He aprendido un par de platos y eso es interesante, ahora seguir a Giacomo para seguir aprendiendo en la casa, así que un abrazo a todos y los que han quedado, mucha suerte muchachos”, expresó el presentador de televisión.