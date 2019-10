Miss Perú 2019: Conoce la hora y el canal para seguir en vivo la ceremonia

Este 20 de octubre se conocerá a la nueva Miss Perú 2019. | Fuente: Víctor Arteaga

Hoy se corona a una nueva reina. La edición especial del Miss Perú 2019 llega bajo el título "Reina de Reinas" a cargo de Jessica Newton. En el certamen, 10 candidatas aspiran a la preciada corona que se entregará este domingo 20 de octubre en el Gran Maracaná.

Las 10 modelos que competirán por el título son: Janick Maceta, Lesly Reyna. Melody Calderón, Samanta Batallanos, Kelin Rivera, Pilar Orue, Diana Rengifo, Pamela Sánchez, Pierina Meléndez y Jessamin Chaparro.

Ellas se someterán a tres pruebas: la de rostro, traje de baño y entrevista personal.

HORA Y CANAL

Fecha: Domingo 20 de octubre.

Hora: Desde las 6:30 p.m.

Canal: Latina.

Asimismo, puedes seguir las incidencias minuto a minuto a través de la web de RPP Noticias.

¿QUIÉNES ELIGIRÁN A LA MISS PERÚ 2019?

Para el Miss Perú 2019, Jessica Newton convocó a un jurado integrado por exreinas de belleza: Adriana Zubiate, Karen Schwarz, Claudia Ortíz de Zevallos, Viviana Rivasplata y Mónica Chacón.

Además, se invitó a Ángela Ponce, Miss España 2018 y primera concursante trans en el Miss Universo, quien tendrá un rol especial. "Hasta el momento, yo soy invitada especial con un papel importante, pero no sé si voy a ser jurado, eso es algo que aún no me confirma la organización", dijo al respecto. Junto a ella estará Alexander González, consultor de moda e imagen.

¿QUÉ SE BUSCA EN LA NUEVA REINA?

Jessica Newton, directora de la organización de Miss Perú, indicó que busca a una mujer que esté dispuesta a trabajar un año de su vida para el país. "Tiene la responsabilidad de ayudar a tantas mujeres que necesitan tanto en educación, salud, seguridad y violencia", dijo previamente a RPP Noticias.

Por ello la fase más importante del certamen será la entrevista personal. En ese momento, las 10 candidatas expondrán su plan de trabajo para su año de reinado.

Se conocerá quién tomará la posta de Anyella Grados como Miss Perú 2019. | Fuente: Instagram Miss Perú 2019

¿QUÉ PASÓ CON LA ANTERIOR REINA?

Este 20 de octubre se realizará el Miss Perú 2019, bajo el nombre "Reina de Reinas", después de que se destituyera a Anyella Grados por la filtración de unos videos donde aparece en estado de ebriedad.

En la noche del 19 de marzo, los videos se viralizaron en redes sociales. Las imágenes fueron grabadas, el 21 de febrero, cuando cinco reinas de belleza llegaron a Rioja para participar de las festividades del carnaval. Una de las involucradas fue Anyella.

La respuesta de Jessica Newton, a cargo de la organización de Miss Perú, fue de retirarle el título y la corona; así como plantear un nuevo concurso para que la "elección sea justa y transparente".

Tras el escándalo, Anyella Grados reapareció y pidió disculpas al público que la apoyó durante su corto reinado. "Lamento mucho todo lo sucedido", señaló a las cámaras de "Reporte Semanal". Dijo que se tomaría un tiempo para replantear su futuro.