'Super Mario Galaxy', la nueva película del famoso personaje de Nintendo, ya tiene fecha de estreno

'Super Mario Galaxy', el nuevo film del personaje de videojuegos, ya tiene fecha de estreno.
'Super Mario Galaxy', el nuevo film del personaje de videojuegos, ya tiene fecha de estreno. | Fuente: Nintendo
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el éxito de Super Mario Bros. Movie (2023), Nintendo anunció este viernes que la secuela, Super Mario Galaxy Movie, llegará próximamente a los cines.

En una retransmisión en directo en sus redes, la compañía confirmó los rumores que habían circulado en las últimas horas sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con 1.360 millones de dólares de recaudación, solo superada por Barbie (1.447 millones).

Una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de Despicable Me (Gru: Mi villano favorito), o Sing (Canta), además del filme de Super Mario de hace dos años.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy?

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros "son una oportunidad para reflexionar acerca de la imaginación, la creatividad y la aventura" que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

"Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura", afirmó Meledandri, que adelantó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa PeachJack Black como Bowser.

Super Mario Galaxy Movie llegará a las salas de cine en abril de 2026. "Habrá sorpresas", agregó el productor. 

