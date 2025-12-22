‘Cómo entrenar a tu dragón’: cuándo y dónde ver online la emocionante versión live-action del clásico de DreamWorks

La esperada adaptación live-action del exitoso clásico animado prepara su llegada al streaming. La película aterriza en HBO Max en enero y aquí te contamos todo lo que debes saber.

El próximo año despega con aventura y fantasía en HBO Max. La versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon, en inglés), uno de los títulos más queridos del catálogo de DreamWorks, llegará a la plataforma en enero como parte de los estrenos del sello Del cine a HBO Max.

El proyecto marca el regreso de Dean DeBlois, creador de la trilogía animada original, quien vuelve a asumir los roles de guionista, director y productor, asegurando fidelidad emocional y narrativa al universo que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo hace 15 años.

Esta adaptación revive la entrañable historia de Hipo, un joven vikingo que se atreve a romper las reglas de su pueblo al entablar una inesperada amistad con Chimuelo, un dragón único al que decide proteger en lugar de combatir. El vínculo entre ambos cambiará para siempre la relación entre humanos y dragones.

Mason Thames y Nico Parker protagonizan el live-action de 'Cómo entrenar a tu dragón', junto a Gerard Butler.

¿De qué tratará Cómo entrenar a tu dragón?

Tal como en la película original, la historia nos transporta a un mundo donde los vikingos han librado una batalla interminable contra los dragones. Sin embargo, todo cambia cuando Hipo (Mason Thames), un joven diferente al resto, se encuentra con Chimuelo, un temido dragón Furia Nocturna. Su inesperada amistad desafía siglos de tradición y abre una nueva era para su pueblo.

La película es un remake live-action del filme animado de 2010, dirigido por Dean DeBlois para DreamWorks.

¿Por qué hacer un remake live-action de Cómo entrenar a tu dragón?

Durante la presentación del tráiler, Dean DeBlois reveló que volver a contar esta historia en live-action fue una oportunidad para expandir y enriquecer la versión original.

"Con el ajustado calendario y los recursos limitados de la primera película para DreamWorks, hubo elementos que no pudimos desarrollar tanto como nos hubiera gustado. Algunos personajes, las relaciones y la acción inmersiva podrían haber tenido más profundidad", explicó en declaraciones que recoge The Hollywood Reporter.

El director aseguró también que esta adaptación mantiene la esencia del clásico animado, pero le da espacio a nuevos matices. "Es una reinvención fiel a la historia, pero con momentos que fortalecen los vínculos entre los personajes, dar más profundidad y agregar un poco de mitología que pudo haber faltado en la original", añadió.

Uno de los cambios más notorios involucra a Astrid, interpretada por Nico Parker. DeBlois confesó que siempre sintió que el personaje necesitaba más desarrollo: "En esta versión, Astrid proviene de una cultura diferente. Es descendiente de cazadores de dragones que los vikingos reunían de distintas partes. Su sueño es liderar su tribu, lo que genera un conflicto interesante con Hipo".

Hipo, un joven vikingo, desafía a su tribu al hacerse amigo de un dragón, cambiando para siempre su destino.

¿Quiénes actúan en Cómo entrenar a tu dragón?

El reparto incluye a:

Mason Thames como Hipo Horrendo Abadejo III

como Hipo Horrendo Abadejo III Nico Parker como Astrid Hofferson

como Astrid Hofferson Gerard Butler como Estoico el Vasto

como Estoico el Vasto Nick Frost como Gobber the Belch

como Gobber the Belch Julian Dennison como Fishlegs Ingerman

como Fishlegs Ingerman Gabriel Howell como Patán Mocoso Jorgenson

como Patán Mocoso Jorgenson Bronwyn James como Ruffnut Thorston

como Ruffnut Thorston Harry Trevaldwyn como Tuffnut Thorston

como Tuffnut Thorston Ruth Codd como Phlegma

Dean DeBlois aprovecha el live-action para profundizar en los personajes, sus relaciones y la mitología vikinga.

¿Qué dijo la crítica sobre Cómo entrenar a tu dragón?

La versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón ha recibido una respuesta mayoritariamente positiva por parte de la crítica especializada y del público. En Rotten Tomatoes, la película registra un 77% de aprobación basada en 259 reseñas, con un consenso que resalta su respeto y fidelidad emocional hacia el clásico animado de DreamWorks.

En Metacritic, el filme alcanza una puntuación de 61 sobre 100, lo que refleja críticas generalmente favorables. A ello se suma la reacción del público: según CinemaScore, los espectadores le otorgaron una calificación promedio de A, una señal de buena recepción en salas.

Entre las opiniones más destacadas, Brandon Yu, de The New York Times, calificó la película como “emocionante por momentos”, mientras que Dessi Gomez, de Empire, señaló que “está claramente hecha con verdadero amor y cuidado”. En una mirada más crítica, Radheyan Simonpillai, de The Guardian, comentó que “DreamWorks intenta replicar el modelo de remakes en live-action de Disney, pero se queda corto”.

Dean DeBlois, director de la trilogía animada, regresa para dirigir la versión en acción real.

¿Cuándo se estrena Cómo entrenar a tu dragón en streaming?

Luego de su paso por las salas de cine en junio de 2025, la versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón estará disponible en HBO Max desde el 2 de enero de 2026, permitiendo a los fans revivir —o descubrir— esta épica aventura desde casa.

Con este estreno, la plataforma refuerza su catálogo familiar y de grandes producciones, que en los últimos meses ha sumado títulos como Una película de Minecraft, Kung Fu Panda 4 y Mi villano favorito 4.

