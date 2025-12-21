‘Avatar: Fuego y cenizas’ domina la taquilla en su estreno, pero queda por debajo de la segunda entrega

La tercera película de la saga creada por James Cameron debutó con fuerza en los cines del mundo, aunque sin alcanzar el impacto inicial de El camino del agua, estrenada en 2022.

Pandora volvió a encender la taquilla mundial. Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la ambiciosa saga de James Cameron, llegó este fin de semana a los cines y logró un estreno sólido, aunque sin igualar los números de su antecesora, que mantiene el récord del mejor debut de la franquicia.

En Estados Unidos y Canadá, la primera Avatar debutó en 2009 con 77 millones de dólares, mientras que Avatar: El camino del agua sorprendió en 2022 con un arranque de 134,1 millones. En comparación, Fuego y cenizas registró una baja con cerca de 88 millones en su primer fin de semana en Norteamérica.

Avatar 3, un fenómeno global

A nivel internacional, Avatar: Fuego y cenizas cumplió con las proyecciones al recaudar 257 millones de dólares, lo que elevó su total global a 345 millones en sus primeros días en cartelera. Se trata de uno de los estrenos más grandes del año, aunque todavía lejos de los 435 millones globales que consiguió la segunda película en su debut.

La nueva entrega, sin embargo, juega con varias cartas a favor: una calificación “A” en las encuestas de CinemaScore, el impulso de la temporada navideña —una de las más fuertes para la asistencia a salas— y el historial único de James Cameron, el único director con tres películas que han superado los 2 mil millones de dólares en taquilla, entre ellas Titanic (1997).

Aunque Avatar: Fuego y cenizas lideró la taquilla norteamericana, no fue el único estreno relevante. De forma sorpresiva, el musical animado bíblico David, de Angel Studios (el mismo estudio detrás de Sonido de libertad), debutó con 22,2 millones de dólares, superando a otros lanzamientos como el thriller psicológico La empleada (19 millones), de Lionsgate, y Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (16 millones), de Paramount. Zootopia 2, de Disney, cerró el top 5 con 14,5 millones en su cuarto fin de semana.

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron continúa la historia que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Cómo le fue a Avatar 3 en Perú?

En los cines peruanos, la película de James Cameron también lideró la taquilla. Según el especialista en cine Maykoll Calderón, Avatar: Fuego y cenizas convocó a 95 mil espectadores en su estreno oficial del jueves 18 de diciembre.

El ranking local lo completaron la cinta animada Zootopia 2, el título de terror sobrenatural Five Nights at Freddy’s 2, Chavín de Huántar —la película peruana más vista de 2025— y Noche de paz, noche de horror.

Con estas cifras, la tercera entrega de Avatar superó los 38,447 asistentes que tuvo la primera en 2009, aunque quedó por debajo de los 72,332 espectadores que registró El camino del agua en su estreno en 2022.

Además, en funciones de preestreno realizadas el miércoles 17 de diciembre, la película reunió a 57 mil personas, alcanzando un total de 152 mil espectadores en sus dos primeros días en cines. En comparación, Avatar: El camino del agua sumó 177,205 asistentes en el mismo periodo durante su lanzamiento.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

