Globos de Oro 2026: dónde ver en streaming todas las películas y series ganadoras de la noche

Los Globos de Oro 2026 no solo coronaron a los grandes triunfadores del año: también armaron, casi sin proponérselo, una lista inmediata de recomendaciones para cinéfilos y seriéfilos. La ceremonia celebró a las producciones más destacadas del último año y dejó claros favoritos tanto en cine como en televisión.

En la gran pantalla, Una batalla tras otra se consolidó como la película más premiada de la noche al llevarse cuatro Globos de Oro, de los nueve a los que aspiraba. En televisión, la miniserie Adolescencia arrasó con cuatro de sus cinco nominaciones, confirmándose como uno de los fenómenos del año.

Las grandes ganadoras en cine

Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra ganó el Globo de Oro a mejor película de comedia o musical, además de mejor dirección y mejor guion, mientras que Teyana Taylor se llevó el premio a mejor actriz de reparto.

En las categorías de drama, Hamnet fue reconocida como mejor película, y su protagonista Jessie Buckley obtuvo el premio a mejor actriz. El Globo de Oro a mejor actor de drama fue para el brasileño Wagner Moura por El agente secreto, cinta que también se consagró como mejor película extranjera.

Por su parte, Timothée Chalamet ganó el primer Globo de Oro de su carrera como mejor actor de comedia o musical por Marty Supremo. Rose Byrne fue reconocida como mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You, mientras que Stellan Skarsgård se llevó el premio a mejor actor de reparto por Valor sentimental.

Asimismo, Pecadores obtuvo dos galardones: mejor banda sonora y logro cinematográfico y de taquilla, mientras que Las guerreras K-pop mantuvo su racha ganadora al imponerse como mejor película animada y mejor canción original por Golden.

Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, 'Hamnet' ofrece una mirada libre e íntima a la relación entre Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo.Fuente: Universal Pictures

Las series que dominaron la televisión

En el terreno televisivo, Adolescencia (Netflix) fue la gran triunfadora al ganar mejor miniserie, antología o película para televisión, además de los premios de actuación para Stephen Graham (mejor actor), Owen Cooper (mejor actor de reparto) y Erin Doherty (mejor actriz de reparto).

HBO Max también tuvo una noche destacada gracias a The Pitt, que se llevó el Globo de Oro a mejor serie de drama, además del premio a mejor actor en drama para Noah Wyle. En comedia, The Studio fue reconocida como mejor serie y su creador y protagonista Seth Rogen se quedó con el Globo de Oro a mejor actor.

Entre otros reconocimientos, Jean Smart fue premiada como mejor actriz en comedia o musical por Hacks, mientras que Rhea Seehorn se llevó el Globo de Oro a mejor actriz en drama por Pluribus. Michelle Williams también fue reconocida como mejor actriz en una miniserie, antología o película para televisión por Dying for Sex. En tanto, Ricky Gervais ganó en la categoría de mejor actuación en Stand-Up Comedy. Finalmente, la nueva categoría de mejor podcast debutó con el triunfo de Good Hang with Amy Poehler.

Owen Cooper encabeza el elenco de 'Adolescencia', la miniserie original de Netflix que se convirtió en un éxito desde su lanzamiento.Fuente: Netflix

¿Dónde ver las películas ganadoras de los Globos de Oro 2026?

Hamnet – En cines desde el 29 de enero

– En cines desde el 29 de enero Una batalla tras otra – Disponible en HBO Max

– Disponible en HBO Max Las guerreras K-pop – Disponible en Netflix

– Disponible en Netflix El agente secreto – Estreno en cines (fecha por confirmar)

– Estreno en cines (fecha por confirmar) Marty supremo – En cines desde el 22 de enero

– En cines desde el 22 de enero If I Had Legs I’d Kick You – Sin fecha confirmada

– Sin fecha confirmada Valor sentimental – En cartelera

– En cartelera Pecadores – Disponible en HBO Max

'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix y se ha consolidado como un fenómeno global desde su estreno en la plataforma.Fuente: Netflix

¿Dónde ver las series ganadoras de los Globos de Oro 2026?

The Pitt – HBO Max

– HBO Max The Studio – Apple TV+

– Apple TV+ Adolescencia – Netflix

– Netflix Pluribus – Apple TV+

– Apple TV+ Hacks – HBO Max

– HBO Max Morir de placer – Disney+

– Disney+ Ricky Gervais: Mortality – Netflix

'The Pitt' fue una de las series más reconocidas en los Globos de Oro 2026 al ganar los premios a mejor serie de drama y mejor actor en drama para Noah Wyle.Fuente: HBO Max

