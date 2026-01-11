Globos de Oro 2026: 'Las guerreras K-pop' gana el premio a mejor película animada

Con el Globo de Oro en mano, Las guerreras K-pop confirma que su éxito va mucho más allá del streaming y se posiciona como una de las grandes ganadoras de la temporada de premios.

Sigue imparable. El fenómeno que nació en Netflix ahora consolida su dominio en la temporada de premios. Las guerreras K-pop se llevó el Globo de Oro 2026 a mejor película animada, confirmando su estatus como una de las producciones más influyentes del cine animado de los últimos años.

La cinta —cuyo título original es KPop Demon Hunters— se impuso en una categoría altamente competitiva, superando a producciones como Arco, Demon Slayer, Elio, Little Amélie y Zootopia 2, otra de las grandes apuestas animadas de 2025 que destacó especialmente en la taquilla global.

El reconocimiento en los Globos de Oro 2026 refuerza una racha ganadora que la película viene construyendo desde hace semanas. Las guerreras K-pop ya había triunfado en los Critics Choice Awards en la misma categoría y también se llevó el premio a mejor canción original por Golden, uno de los temas más escuchados del año. Además, la producción compite en 10 categorías de los premios Annie, incluidos los apartados principales.

¿De qué trata Las guerreras K-pop?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que esconden un gran secreto: cuando no están llenando estadios, son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, un equilibrio que se rompe con la aparición de una misteriosa boy band que, en realidad, está compuesta por demonios.

¿Qué dice la crítica sobre Las guerreras K-pop?

La respuesta crítica ha sido mayoritariamente entusiasta. En Rotten Tomatoes, la película ostenta un 95 % de aprobación de la crítica y un 99 % del público, mientras que en Metacritic registra una puntuación de 77 sobre 100, con elogios centrados en su estilo visual y su narrativa dinámica.

Jeff Ewing, de Collider, señaló que, aunque no es seguidor del K-pop, encontró las canciones “pegajosas y bien producidas”. Peter Debruge, de Variety, destacó la animación, aunque consideró una de las subtramas como poco relevante. Por su parte, Toussaint Egan, de IGN, afirmó que la cinta “aborda temas profundos sin perder su tono ligero y ofrece una experiencia visual vibrante y entretenida”.