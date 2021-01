"EUPHORIA". Estreno: 24 de enero. El segundo episodio especial de la serie se estrenará a las 9 p.m. en HBO y HBO GO. El capítulo, titulado "F*ck Anyone Who's Not a Sea Blob”, sigue a Jules (Hunter Schafer) durante las fiestas de Navidad mientras reflexiona sobre el año que termina. Schafer también es coproductora ejecutiva del especial