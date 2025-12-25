‘Mi pobre angelito’ en streaming: dónde y cuándo ver online el clásico navideño con Macaulay Culkin

La icónica comedia navideña protagonizada por Macaulay Culkin vuelve a ser una de las más vistas en Navidad. Te contamos en qué plataforma verla online y por qué sigue conquistando a nuevas generaciones.

Llegó la Navidad y, junto con el pavo, los regalos y las reuniones familiares, hay una tradición que se repite año tras año: ver Mi pobre angelito. A más de tres décadas de su estreno, la película protagonizada por Macaulay Culkin sigue siendo infaltable en las fiestas.

La cinta se estrenó en cines en 1990 bajo la dirección de Chris Columbus, el mismo realizador que estuvo a cargo de la secuela de 1992 y que más adelante firmaría otros títulos emblemáticos como Papá por siempre (1993) y las dos primeras entregas de Harry Potter: La piedra filosofal (2001) y La cámara secreta (2002).

Y aunque muchos ya la han visto decenas -o cientos- de veces, la pregunta vuelve cada diciembre: ¿en qué plataforma de streaming se puede ver Mi pobre angelito? La respuesta es sencilla: este clásico navideño está disponible para ver online y sigue siendo una de las opciones favoritas para disfrutar en familia.

¿De qué trata Mi pobre angelito?

La película cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que es olvidado accidentalmente por su familia cuando viajan a París por Navidad. Solo en casa, Kevin disfruta de su independencia… hasta que debe defender su hogar de Harry y Marv, dos torpes ladrones, usando ingeniosas y memorables trampas.

Macaulay Culkin tenía apenas 10 años cuando la película llegó a los cines, sin imaginar que ese papel marcaría su carrera.Fuente: 20th Century Fox

¿Quiénes actúan en Mi pobre angelito?

Además de Macaulay Culkin, en el icónico papel de Kevin McCallister, el elenco está conformado por:

Joe Pesci como Harry Lyme

como Harry Lyme Daniel Stern como Marv Merchants

como Marv Merchants Catherine O’Hara como Kate McCallister

como Kate McCallister John Heard como Peter McCallister

como Peter McCallister John Candy como Gus Polinski

El reparto se completa con las actuaciones de Roberts Blossom, Devin Ratray, Hillary Wolf, Angela Goethals, Michael C. Maronna, Gerry Bamman, Terrie Snell, Kristin Minter, Jedidiah Cohen, Senta Moses, Daiana Campeanu, Kieran Culkin, Anna Slotky y Matt Doherty.

Joe Pesci y Daniel Stern encarnaron a Harry y Marv, los torpes y persistentes ladrones que intentan robar la casa de Kevin en las primeras películas de la saga.Fuente: 20th Century Fox

¿Qué dijo la crítica sobre Mi pobre angelito?

Tras su estreno en 1990, Mi pobre angelito recibió opiniones divididas por parte de la crítica especializada. Sin embargo, hubo un consenso claro en torno a dos elementos clave: el carisma de Macaulay Culkin y la efectividad de su comedia física. Con el tiempo, esos atributos terminaron imponiéndose.

En Rotten Tomatoes, la película mantiene un 66% de aprobación, basada en 116 reseñas, mientras que en Metacritic alcanza un puntaje de 63 sobre 100, reflejando una recepción "generalmente favorable". El público, en tanto, fue mucho más entusiasta: CinemaScore le otorgó una sólida calificación “A”.

Entre las opiniones más destacadas, Jeanne Cooper, de The Washington Post, resaltó el enfoque cómico de la película. Desde The New York Times, Caryn James fue más crítica con la primera mitad del filme —a la que calificó de plana—, pero reconoció que la segunda parte brilla gracias a su humor físico y al emotivo vínculo entre Kevin y su vecino Marley. Otras miradas, como la de Peter Bradshaw (The Guardian) y Ali Barclay (BBC), destacaron la presencia magnética del joven Macaulay y la capacidad del filme para capturar el espíritu de la Navidad, un atributo que con el tiempo terminaría imponiéndose sobre sus reparos iniciales.

Con el paso de los años, 'Mi pobre angelito' se consolidó como uno de los clásicos infaltables que acompañan la Navidad en todo el mundo.Fuente: 20th Century Fox

¿Dónde ver Mi pobre angelito en streaming?

A más de tres décadas de su estreno, Mi pobre angelito sigue vigente y está disponible para ver en streaming. Actualmente, la película forma parte del catálogo de Disney+, plataforma que reúne toda la franquicia.

Además del filme original de 1990, los suscriptores también pueden encontrar Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), así como la tercera, cuarta y quinta entrega de la saga. El catálogo se completa con Home Alone: The Holiday Heist (2012) y Mi pobre y dulce angelito (2021), ideal para quienes quieran revivir -o descubrir- todo el universo de este clásico navideño.

