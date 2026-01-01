Últimas Noticias
‘Stranger Things 5’ estrenó su capítulo final: estos son los momentos clave de ‘The Rightside Up’ [SPOILERS]

El capítulo final de 'Stranger Things 5' ya está disponible en Netflix.
El capítulo final de 'Stranger Things 5' ya está disponible en Netflix.
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

Como una película de dos horas, el último capítulo de la quinta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix. ¿Es este el final que esperaban los fanáticos?

Stranger Things 5 puso punto final a su historia con el estreno del episodio final, The Rightside Up. El desenlace dividió a los fanáticos. ¿Era el final esperado? ¿Cumplió con las teorías que circulaban en redes sociales? Aquí, los detalles y spoilers del cierre de la serie.

La serie presenta cómo Henry obtiene sus poderes y quién era el verdadero villano.
La serie presenta cómo Henry obtiene sus poderes y quién era el verdadero villano.

¿Vecna era el villano?

Vecna, antes conocido como Henry Creel, era apenas un niño cuando descubrió una piedra de otra dimensión que lo corrompió y le otorgó poderes sobrenaturales, convirtiéndolo en el súbdito del Azotamentes. La serie revela que detrás del villano hubo alguna vez un niño marcado por el miedo.

¿Fue una campaña creada por Mike?

Durante las últimas semanas, muchos fanáticos especularon con la teoría de que el Upside Down y el Abismo eran universos surgidos del juego Calabozos y Dragones, creados por la imaginación de Mike Wheeler. Sin embargo, el episodio final revela que su origen fue real y se produjo por un agujero de gusano.

Eleven se sacrifica y desaparece junto con el Upside Down.
Eleven se sacrifica y desaparece junto con el Upside Down.

La última misión de Eleven

Eleven, Kali y Hopper ingresan al Departamento de Energía de Hawkins, en el Upside Down, para utilizar la bañera y permitir que Eleven se conecte con la mente de Vecna. Una vez dentro de sus pensamientos, Max se suma a la misión para guiar a Eleven y a Kali en el rescate de los niños, quienes logran escapar de la mansión de Henry bajo el liderazgo de Holly.

Muchos fanáticos llegaron a odiar al personaje de Kali por influir negativamente en Eleven y convencerla de que, tras matar a Henry, la única solución era sacrificarse y morir en el Upside Down. Finalmente, Kali muere a manos de un militar dentro del Departamento de Energía.

¿Qué pasa en el Abismo?

Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Dustin, Lucas, Mike, Will y Joyce se adentran en el Abismo con el objetivo de rescatar a los niños. La misión resulta especialmente peligrosa, ya que el Azotamentes los ataca sin tregua. En medio del enfrentamiento, Will logra conectarse con la mente de Vecna para ayudar a Eleven a poner fin a la amenaza de una vez por todas. Eleven se enfrenta a Vecna dentro del Azotamentes y consigue derrotarlo. Finalmente, el grupo rescata a los niños y regresa al Upside Down para volver a Hawkins. Eleven se sacrifica para que la Dra. Key no logre robar su sangre y crear nuevos números.

Promoción de 1989

Meses después de destruir el Upside Down, los niños que crecieron venciendo Demogorgons logran graduarse de la secundaria Hawkins. Dustin destacó como el mejor estudiante y dio un discurso alentador y revolucionario en contra del director de la escuela. Max recupera la movilidad y se gradúa junto con Lucas, Will y Mike.

Dustin y Steve formaron la amistad más querida en la serie.
Dustin y Steve formaron la amistad más querida en la serie.

¿Nancy se queda con Steve?

Aunque muchos pensaron que Steve moriría, los hermanos Duffer cumplieron el deseo de los fanáticos y mantuvieron con vida a uno de los personajes más queridos de la serie. Sin embargo, Steve acepta que su destino no es estar con Nancy, a quien considera una mujer independiente que debe construir su vida fuera de Hawkins. Nancy consigue un trabajo como periodista en El Heraldo; Robin, conocida como “Rockin’ Robin”, continúa trabajando como locutora; y Jonathan filma su primera película. Por su parte, Steve obtiene un empleo como profesor de béisbol para niños y mantiene vivo su sueño de tener seis hijos.

Sí hubo propuesta de matrimonio

Jim Hopper y Joyce Byers finalmente tienen una cita en Enzo’s, el restaurante donde el jefe de la Policía de Hawkins saca un anillo de su bolsillo y le propone matrimonio a la mamá de Will. 

La aclamada serie de Netflix llegó a su fin tras cinco temporadas y dejó pocas preguntas sin responder. No obstante, existe la expectativa de que alguno de sus personajes tenga un spin-off y así continúe expandiéndose el universo de Hawkins.

