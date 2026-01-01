‘Stranger Things 5’ estrenó su capítulo final: estos son los momentos clave de ‘The Rightside Up’ [SPOILERS]

Eleven se sacrifica y desaparece junto con el Upside Down. | Fuente: © 2025 Netflix, Inc. | Fotógrafo: COURTESY OF NETFLIX

La última misión de Eleven

Eleven, Kali y Hopper ingresan al Departamento de Energía de Hawkins, en el Upside Down, para utilizar la bañera y permitir que Eleven se conecte con la mente de Vecna. Una vez dentro de sus pensamientos, Max se suma a la misión para guiar a Eleven y a Kali en el rescate de los niños, quienes logran escapar de la mansión de Henry bajo el liderazgo de Holly.

Muchos fanáticos llegaron a odiar al personaje de Kali por influir negativamente en Eleven y convencerla de que, tras matar a Henry, la única solución era sacrificarse y morir en el Upside Down. Finalmente, Kali muere a manos de un militar dentro del Departamento de Energía.

¿Qué pasa en el Abismo?

Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Dustin, Lucas, Mike, Will y Joyce se adentran en el Abismo con el objetivo de rescatar a los niños. La misión resulta especialmente peligrosa, ya que el Azotamentes los ataca sin tregua. En medio del enfrentamiento, Will logra conectarse con la mente de Vecna para ayudar a Eleven a poner fin a la amenaza de una vez por todas. Eleven se enfrenta a Vecna dentro del Azotamentes y consigue derrotarlo. Finalmente, el grupo rescata a los niños y regresa al Upside Down para volver a Hawkins. Eleven se sacrifica para que la Dra. Key no logre robar su sangre y crear nuevos números.

Promoción de 1989

Meses después de destruir el Upside Down, los niños que crecieron venciendo Demogorgons logran graduarse de la secundaria Hawkins. Dustin destacó como el mejor estudiante y dio un discurso alentador y revolucionario en contra del director de la escuela. Max recupera la movilidad y se gradúa junto con Lucas, Will y Mike.