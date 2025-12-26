Últimas Noticias
"Hemos crecido con los personajes": estrellas de 'Stranger Things' se despiden de la serie de Netflix

Protagonistas de la serie Stranger Things se despiden de sus personajes en la serie de Netflix.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A pocos días del estreno del último capítulo de Stranger Things 5, los actores Millie Bobby Brown, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin recordaron a sus personajes.

Stranger Things está a punto de llegar a su final, luego de casi diez años. La popular serie de ciencia ficción de Netflix estrenará su último capítulo de la quinta temporada el próximo 31 de diciembre, con un desenlace que buscará impactar a todos los fanáticos.

Ahora, los protagonistas de Stranger Things se despiden de la serie recordando la fama que los envolvió gracias a sus personajes y como su vida cambió después de interpretarlos por primera vez en Netflix el 2016.

"Espero no parecer desagradecida, pero llegamos a esto tan jóvenes. Cuando grababa la última temporada, me di cuenta de que durante muchos años estuve dando por hecho esto, estar en la serie. Para mí simplemente es mi vida, estar con los chicos, ellos ya forman parte de mi corazón", declaró Millie Bobby Brown, quien interpreta a Once, en una entrevista por videollamada a El País.

Del mismo modo, la actriz recalcó que Stranger Things “le ha cambiado la vida de distintas formas” tanto a ella como a sus compañeros.

“La serie ha lanzado mi carrera, me ha enseñado un montón sobre ser actriz y ser una persona profesional. Ha sido mi escuela. Me he graduado en la serie. Me he casado mientras estaba en la serie (…) Me ha enseñado un montón sobre ser una adulta y una buena persona. Y eso es porque he estado rodeada de gente maravillosa”, acotó.

Por su parte, Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers en la ficción, recalcó el trabajo en el escenario junto a Millie Bobby Brown desde que eran niños.

“Este reparto me ha enseñado cómo trabajar con otra gente. Hemos crecido (con los personajes), hemos pasado la pubertad y momentos raros (…) Cuando estamos juntos, somos todavía niños, y eso me encanta”, manifestó.

Stranger Things estrenará su último episodio en Netflix el 31 de diciembre de 2025.
Caleb McLaughlin, Natalia Dyer y Charlie Heaton le dicen adiós a Stranger Things

Por otro lado, Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas Sinclair desde los 15 años, resaltó que Stranger Things le cambió su vida "drásticamente de muchas formas, pero a la vez de ninguna".

"Me siento el adulto maduro que soy ahora, pero cuando estoy con ellos, todavía hago las mismas bromas de pedos que cuando era un niño pequeño (…) He crecido con este personaje, ya es una persona en mi cabeza, y tener que decirle adiós fue como despedirse de un gran amigo. Pero a la vez creo que no valoraría este momento si no terminara", acotó.

En otro momento, Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes interpretan a la pareja Nancy y Jonathan desde los 21 y 22 años, también expresaron su pesar al despedirse de sus personajes.

"Ha sido como decir adiós a alguien que has conocido y has habitado durante 10 años", señaló Dyer. Del mismo, Heaton, sostuvo "sentirse orgulloso" del trabajo de sus compañeros.

"Es como cerrar un capítulo de nuestras relaciones tal y como las conocíamos, algo que no volverá. No hay muchos momentos en tu vida donde tengas tal sensación de cierre definitivo. Quizá en la universidad o la escuela. Es un capítulo de tu vida que termina", declaró.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp recordaron a sus personajes de Once y Will.
¿De qué trata Stranger Things 5

Stranger Things es una serie de televisión de suspenso, ciencia ficción y terror de Netflix. Creado por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Shawn Levy, el programa llega a su fin con la quinta temporada. 

"Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down", se lee en la sinopsis.

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5

La temporada final llegará en tres partes:

  • Volumen 1. Miércoles 26 de noviembre.
  • Volumen 2. Jueves 25 de diciembre.
  • Volumen 3 (episodio final). Miércoles 31 de diciembre.

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 Stranger Things 5 en Perú y Latinoamérica?

En Latinoamérica, los episodios del Volumen 2 se estrenarán de forma simultánea en Netflix, según el siguiente horario:

  • 7:00 p.m. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
  • 8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay.
  • 10:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
Stranger Things Stranger Things 5 Millie Bobby Brown Noah Schnapp

