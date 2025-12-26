"Hemos crecido con los personajes": estrellas de 'Stranger Things' se despiden de la serie de Netflix

Stranger Things está a punto de llegar a su final, luego de casi diez años. La popular serie de ciencia ficción de Netflix estrenará su último capítulo de la quinta temporada el próximo 31 de diciembre, con un desenlace que buscará impactar a todos los fanáticos.

Ahora, los protagonistas de Stranger Things se despiden de la serie recordando la fama que los envolvió gracias a sus personajes y como su vida cambió después de interpretarlos por primera vez en Netflix el 2016.

"Espero no parecer desagradecida, pero llegamos a esto tan jóvenes. Cuando grababa la última temporada, me di cuenta de que durante muchos años estuve dando por hecho esto, estar en la serie. Para mí simplemente es mi vida, estar con los chicos, ellos ya forman parte de mi corazón", declaró Millie Bobby Brown, quien interpreta a Once, en una entrevista por videollamada a El País.

Del mismo modo, la actriz recalcó que Stranger Things “le ha cambiado la vida de distintas formas” tanto a ella como a sus compañeros.

“La serie ha lanzado mi carrera, me ha enseñado un montón sobre ser actriz y ser una persona profesional. Ha sido mi escuela. Me he graduado en la serie. Me he casado mientras estaba en la serie (…) Me ha enseñado un montón sobre ser una adulta y una buena persona. Y eso es porque he estado rodeada de gente maravillosa”, acotó.

Por su parte, Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers en la ficción, recalcó el trabajo en el escenario junto a Millie Bobby Brown desde que eran niños.

“Este reparto me ha enseñado cómo trabajar con otra gente. Hemos crecido (con los personajes), hemos pasado la pubertad y momentos raros (…) Cuando estamos juntos, somos todavía niños, y eso me encanta”, manifestó.