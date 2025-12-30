"Había mucha presión": los hermanos Duffer revelan cuál fue la escena más difícil de rodar de 'Stranger Things 5'

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. Ambientada en los años ochenta y centrada en fenómenos sobrenaturales, la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer evolucionó con cada temporada, sumando nuevos personajes e incorporando elementos más oscuros, que dieron lugar a una narrativa cada vez más compleja.



Con el tráiler final de la quinta temporada y los acontecimientos más recientes del Volumen 2, los seguidores de la serie ya elaboran teorías sobre el desenlace de la historia y el destino de los personajes que buscan detener a Vecna para impedir que controle Hawkins.

¿Cuál fue el episodio más complejo de grabar de Stranger Things 5?

Alerta de Spoiler

Aunque podría pensarse que el episodio final sería el más complejo de crear y rodar por tratarse del cierre de la historia, lo cierto es que el episodio 7 -el penúltimo de la serie- resultó ser el más difícil de realizar debido a una escena en particular.

Para los Duffer, se trata del momento en el que Will Byers (Noah Schnapp) revela a sus seres queridos que es gay. Cansado de que Vecna use su orientación sexual para asustarlo con visiones en las que queda solo, el joven decide hablar con su madre, su hermano y sus amigos. La escena concluye con un abrazo entre todos.

En una entrevista con Variety, Matt y Ross Duffer explicaron lo complejo que fue escribir este momento y cómo se prepararon para llevarlo a la pantalla. Incluso señalaron que dedicaron más tiempo a esta escena que a cualquier otra de la temporada.

"Había mucha presión... estábamos nerviosos por cómo lo iba a recibir la gente, pero no tan nerviosos como estábamos al pasar el guion a Noah. Porque, al final, tenía que resonar y ser verdadero para él. Lo estábamos escribiendo por y para Noah. Nos escribió sollozando después de leerlo, así que realmente funcionó, lo que fue maravilloso", declaró Matt.

Así se rodó la escena más compleja de Will en Stranger Things 5

Sobre el rodaje de la escena, Ross Duffer comentó que hubo pocas indicaciones técnicas y que Noah Schnapp se preparó durante meses para hacerla. Se filmó frente al resto del elenco y la mayor parte del material utilizado en la versión final corresponde a la primera toma.

Otro aspecto que llamó la atención es la forma en que Will se expresa sin utilizar una etiqueta directa. Ross explicó que esto respondió a la intención de dar a conocer los miedos del personaje.

"Para nosotros, se trataba de los miedos, porque eso es lo que hace Vecna. Se alimenta de los miedos, lo que nos permite explorar en el caso de Max su trauma y su depresión, y en este caso los miedos de Will", precisó.

Según los creadores, el temor principal de Will no es el rechazo explícito, sino la posibilidad de que las personas importantes en su vida se alejen de él con el tiempo.

they made will, a gay boy in the 80’s come out and have a whole panic attack in front of 13 people —including people he never even talked with!—and they think it’s… heartwarming? miss me with that bullshit pic.twitter.com/Uu7JePfIal — bylerswanxqie (@bylerswanxqie) December 26, 2025