Stranger Things 5, tráiler del capítulo final: fecha de estreno en Netflix, horarios y todo sobre el episodio 8 del volumen 3

La cuenta regresiva para el estreno del episodio final de Stranger Things 5 ya comenzó. A casi diez años del debut de la serie en Netflix, la producción se prepara para cerrar su historia con el lanzamiento de su último capítulo (volumen 3), previsto para las próximas horas a nivel mundial.

La plataforma de streaming difundió en sus redes sociales el tráiler final de la serie, un adelanto que volvió a generar debate entre los seguidores sobre quién es el protagonista en la historia.

Con el paso de las temporadas, la atención se había enfocado hacia personajes como Will Byers y el villano Vecna, pero el nuevo avance coloca nuevamente a Once en el centro del desenlace.

¿De qué trata Stranger Things 5?

Todo ocurre en otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y lo jóvenes héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro.

Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más.

"A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez", indica la sinopsis.

La escena clave en el tráiler final de Stranger Things 5

En el tráiler final de Stranger Things 5, Jim Hopper se dirige a Once y le pide que luche "una última vez" usando sus habilidades psíquicas para la batalla final.

Durante la escena, Hopper también le recuerda varios hechos de su pasado, mencionando que hubo "personas horribles" que le quitaron su infancia, la manipularon y la agredieron. "Pelea por un mundo más allá de Hawkins... acaba con esto", agregó.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

El episodio final de Stranger Things 5 se estrenará de forma simultánea en todo el mundo este 31 de diciembre, de acuerdo con el siguiente horario por regiones:

Estados Unidos: 5:00 p. m. (PST) / 8:00 p. m. (EST)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p. m.

España: 2:00 a. m. (madrugada del 1 de enero de 2026, horario peninsular)