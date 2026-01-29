Últimas Noticias
“Es tener un cara a cara con la muerte”: finalista de Miss Universo Puerto Rico fue diagnosticada con cáncer de mama

Jaylene Marie Álvarez de San Lorenzo fue primera finalista en Miss Universo Puerto Rico 2021.
Jaylene Marie Álvarez de San Lorenzo fue primera finalista en Miss Universo Puerto Rico 2021. | Fuente: FB: Jaylene Álvarez
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

A través de las redes sociales, la modelo puertorriqueña de 33 años compartió su diagnóstico con sus seguidores sobre cómo lleva este proceso.

La modelo y finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021, Jaylene Marie Álvarez, conmovió a sus seguidores al anunciar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama, noticia que compartió a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. 

En una publicación en Instagram, la joven reveló que atraviesa este difícil momento con fortaleza, fe y esperanza, asegurando que su actitud frente a la enfermedad está marcada por la confianza en Dios y el deseo de seguir adelante. 

“Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de mama. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza”, escribió. 

Jaylene explicó que enfrentar la enfermedad ha significado un profundo proceso de reflexión personal y espiritual. En su mensaje, aseguró que este diagnóstico le permitió valorar más la vida y reconocer la importancia de vivir con propósito. 

“Tener un cara a cara con la muerte y decirle ‘conmigo no, no ahora, no todavía’ es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”, expresó. 

Un mensaje de fe, resiliencia y esperanza 

La exreina de belleza también destacó que este proceso la ha llevado a fortalecer su fe y a replantear su manera de vivir, priorizando el amor, el servicio y la gratitud. 

“Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo”, señaló. 

En su mensaje, hizo un llamado a sus seguidores a no esperar situaciones extremas para valorar la vida, expresar sentimientos o acercarse a Dios. “No esperemos una sacudida para vivir plenamente. Digamos lo que sentimos, abracemos más y sirvamos sin esperar nada a cambio”, escribió. 

“Sigo adelante con esperanza, con valentía y con Dios como mi guía. ‘Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio’”, citó, recordando el pasaje bíblico de 2 Timoteo 1:7. 

Miss Universo Cánce de mama

