Dave Coulier, el recordado tío Joey de 'Full House', confirma que su cáncer de lengua está en remisión

Dave Coulier declaró que se encuentra en proceso de recuperación tras enfrentar dos diagnósticos de cáncer en dos años. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el actor de Tres por Tres (Full House) reveló que su cáncer de lengua se encuentra en remisión luego de someterse a un "tratamiento médico intensivo".

La noticia llega casi un año después de que Coulier anunciara que había superado un linfoma no Hodgkin en etapa 3. "Definitivamente ha sido una montaña rusa", señaló durante una entrevista en Good Morning America. "Estoy en remisión de ambos cánceres. Y vaya viaje ha sido este".

Coulier, de 66 años, hizo público su diagnóstico de cáncer de lengua a inicios de diciembre de 2025. Según explicó, los médicos detectaron un carcinoma escamoso p16 -un tipo de cáncer de cabeza y cuello- tras notar un bulto en el punto donde la lengua se une con la garganta durante un control médico de rutina.

En declaraciones a People, el actor contó que quedó "en shock" al recibir la noticia. Al inicio pensó que el tumor estaba relacionado con el linfoma, pero luego los especialistas le confirmaron que se trataba de dos tipos de cáncer no vinculados entre sí.

"Resulta que, si no me hubiera hecho esa tomografía, no lo habrían detectado tan temprano y pronto habría estado en un mundo de dolor. Así que, por extraño que suene, ahora en realidad estoy agradecido por el primer cáncer, porque me ayudó a detectar este segundo", expresó.

Dave Coulier: "Aunque estoy en remisión, siento que el cáncer siempre está detrás de mí"

Como parte del tratamiento, Dave Coulier se sometió a 35 sesiones de radioterapia dirigida, que concluyeron el 31 de diciembre. Además, pasó por una cirugía robótica para realizar una biopsia en parte de su lengua.

"La radiación tiene efectos secundarios totalmente distintos. Puede quitarte partes de tu vida, psicológica, emocional y, por supuesto, físicamente. No iba a permitir que el cáncer hiciera eso. Iba a reírme durante el proceso y mantener cerca a la gente que amo. Y eso ayuda", declaró.

Entre las personas que lo acompañaron durante su recuperación mencionó a su esposa, Melissa Bring y a su excompañero de elenco en Tres por Tres (Full House), John Stamos, quien viajó a Michigan para visitarlo y animarlo durante el tratamiento.

Ahora que el cáncer se encuentra en remisión, Dave Coulier indicó que decidió compartir su lucha con la intención de incentivar la detección temprana y los chequeos médicos preventivos.

"Siento que puedo ayudar a la gente. Nunca quise ser el 'chico póster del cáncer', créanme, pero ahora siento que puedo motivar a las personas a hacerse exámenes de próstata y mamografías. Hablen con sus médicos y adelántense a esto", sostuvo. "Aunque estoy en remisión, siento que el cáncer siempre está en el espejo retrovisor, detrás de mí. Así que la detección temprana realmente lo es todo".