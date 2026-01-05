Facundo Morando condenó amenazas contra jugadoras: "Hay que tomar acciones"

No se guardó nada. Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, condenó las amenazas que han recibido las jugadoras que participan en la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con los medios de comunicación, tras la victoria sobre Regatas, el argentino aseguró que estos hechos no se pueden normalizar y que la respuesta no debe quedar en un mensaje de una jugadora.

"Al principio de semana se expresaron sobre un montón de cosas que reciben en las redes sociales, y eso no se puede normalizar. No se puede normalizar que una jugadora reciba una amenaza, no se puede normalizar que un entrenador reciba una amenaza", indicó en un primer momento.

"Es necesario hacer algo, es necesario actuar. No se puede quedar en un mensaje de una jugadora. Hay que tomar acciones", complementó el estratega.

Morando pide a la Federación que actúe

Luego, pidió a todos los involucrados en el vóley reaccionar ante estos actos porque no pasa en ninguna parte del mundo.

"Los medios, como comunicadores, tienen que tomar acciones, la Federación tiene que tomar acciones, los clubes tienen que reaccionar porque esto no puede pasar, no se puede normalizar. No pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá", dijo en un principio.

"No es algo que vende o algo que ya pasó de moda incitar a que la gente hable mal de las jugadoras. Preguntar quién es la peor jugadora de la liga, quién es la peor extranjera de la liga, quién es el peor jale de la liga. Eso no va a par más y no puede pasar más. Hay que actuar de una manera y no puede quedar solamente en una historia de Instagram de una chica", finalizó.