Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero por la fecha 11 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima), desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Regatas: Así llegan a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025



Alianza Lima llega al partido luego de perder 3-1 ante San Martín. Regatas Lima, en tanto, llega tras caer 3-1 ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Regatas en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



El partido Alianza Lima vs. Regatas Lima se disputará el domingo 4 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



En Perú , el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Regatas en vivo por TV?



El partido Alianza Lima vs. Regatas se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Regatas: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Regatas Lima, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles