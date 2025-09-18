¡De no creer! Brasil quedó eliminado del Mundial de Vóley Masculino 2025 en la primera ronda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Campeonato Mundial de Voleibol Masculino 2025 que se disputa en Filipinas cerró este viernes la fase de grupos con la sorpresa de las eliminaciones de Francia, actual campeona olímpica, que perdió ante Argentina (3-2), y de Brasil, tercera en el ranking mundial, que se derrumbó ante Serbia (3-0) y se vio perjudicada por el triple empate en su grupo en beneficio de la República Checa.

Argentina avanzó a octavos de final, donde le espera Italia, el campeón del mundo, tras un encuentro heroico ante los franceses resuelto en el desempate, lo que le permitió encadenar su tercer triunfo y cerrar la primera fase como líder por delante de Finlandia.

Los franceses, oro también en Tokio 2020, necesitaban al menos la victoria para seguir vivos, pero tras remontar dos sets, no supieron rematar el partido en la manga decisiva (15-12).

La Albiceleste tendrá ahora el reto de eliminar a Italia, número dos en el ranking FIVB y defensor del título que aspira a lograr su quinto Mundial, una cifra solo superada por la URSS, con seis.

Brasil afuera del Mundial de Vóley 2025 y Argentina continúa

El combinado transalpino derrotó a Ucrania por 3-0 y se situó segundo de su grupo por detrás de Bélgica, una de las revelaciones del torneo, líder invicto tras vencer 3-0 a Argelia, después de dar la campanada ante los italianos a los que doblegaron por 3-2.

En caso de eliminar a Italia, Argentina se cruzaría en cuartos con el vencedor entre Bélgica y Finlandia, a la que ya batieron en la primera fase por 3-2.

Brasil afrontó su tercer partido contra Serbia con todo a favor para ser primero de grupo, pero la contundente derrota ante los balcánicos por 3-0 dejó su destino en manos de la República Checa, que no desaprovechó el resquicio para vencer por 3-0 a China y sacar beneficio del triple empate con los otros dos rivales.

Brasil, oro en los Juegos de Río de Janerio 2016, pretendía en Filipinas pugnar por su cuarto Mundial tras los conquistados en 2002, 2006 y 2010. En los tres últimos campeonatos, la selección dirigida por Bernardo Rocha de Rezende también subió al podio, con dos platas (2014 y 2018) y un bronce en la pasada edición.

Fuera de la competición, en la que por primera vez han participado 32 selecciones, quedan los otros tres conjuntos americanos: Cuba, Chile y Colombia, que se estrenaba en un Mundial.

Mundial de Vóley Masculino 2025: cruces y programación de octavos de final

Sábado 20 setiembre

02:30 a.m. | Turquía vs. Países Bajos

07:00 a.m. | Polonia vs. Canadá

Domingo 21 de setiembre

02:30 a.m. | Argentina vs. Italia

07:00 a.m. | Bélgica vs. Finlandia

Lunes 22 setiembre

02:30 a.m. | Bulgaria vs. Portugal

07:00 a.m. | Estados Unidos vs. Eslovenia

Martes 23 de setiembre

02:30 a.m. | Túnez vs. República Checa

07:00 a.m. | Serbia vs. Irán



