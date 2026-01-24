Kazoku vs. Deportivo Wanka: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el duelo decisivo por la Revalidación 2026?

Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka EN VIVO: se enfrentan este domingo 25 de enero en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 3 de la Revalidación de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Una final se vivirá en el último cotejo de la Revalidación. Kazoku No Perú y Deportivo Wanka se presentan a la tercera jornada con mucho en juego: el vencedor disputará la Liga Peruana de Vóley en la próxima temporada.

Tras lograr ambos dos triunfos y estar igualados en puntos, este cotejo será clave. El que pierda acompañará a Túpac Amaru y Molivoleibol en la Liga Intermedia del curso siguiente.

Aunque los registros de los dos elencos son similares, Kazoku tiene el precedente de haber derrotado a Wanka (3-0) durante la Fase 1 de la actual Liga.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Kazoku vs. Deportivo Wanka: ¿cómo llegan a la fecha 3 del cuadrangular de ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026?

En la segunda jornada de la Revalidación, Kazoku No Perú derrotó por 3-0 a Túpac Amaru. Por su parte, Deportivo Wanka también logró el triunfo en su cotejo frente a Molivoleibol.

¿Cuándo y dónde juegan Kazoku vs. Deportivo Wanka EN VIVO por el cuadrangular de ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Kazoku vs. Deportivo Wanka se disputará el domingo 25 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Kazoku vs. Deportivo Wanka EN VIVO por el cuadrangular de ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 10:00 a.m.

, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 10:00 a.m. En Colombia, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 12:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 09:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka comienza a las 10:00 a.m.

¿Dónde ver el Kazoku vs. Deportivo Wanka EN VIVO por TV?

El partido Kazoku No Perú vs. Deportivo Wanka se podrá ver EN VIVO vía streamingo en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Kazoku vs. Deportivo Wanka: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Kazoku vs. Deportivo Wanka, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa y Revalidación: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa y Revalidación: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa y Revalidación: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa y Revalidación: 50 soles

Kazoku vs. Deportivo Wanka: últimos resultados

21/01/2026 | Kazoku 3-0 Túpac Amaru – Revalidación

17/01/2026 | Kazoku 3-0 Molivoleibol – Revalidación

03/01/2026 | San Martín 3-2 Kazoku – Liga Peruana